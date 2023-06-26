6 из 10 россиян предпочитают сберегать в рублях

Как показал свежий опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob, 60% россиян уверены, что сбережения сегодня стоит хранить в рублях. Доллару в этих целях доверяет чуть более трети, евро — чуть менее трети респондентов. При этом вера в надежность рубля растет вместе с возрастом респондентов, за долларовые заначки чаще голосуют мужчины, чем женщины.

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Опрос также выявил, что по сравнению с сентябрем прошлого года уровень доверия к рублю снизился на 5 п. п., а к доллару и евро повысился на 7 п. п. и 6 п. п. соответственно. Эксперты связывают это с ростом курса американской и европейской валют по отношению к рублю в последнее время. Следует отметить, что опрос проводился до скачка курсов на фоне субботнего конфликта ЧВК «Вагнер» с властями.