Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Changan назвал стоимость пикапа Hunter Plus для России

Компания Changan назвала стоимость нового пикапа Hunter Plus для российского рынка.

Changan Hunter Plus

Changan Hunter Plus

Фото: Changan

Changan Hunter Plus

Фото: Changan

Рамный пикап имеет подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, пружинную заднюю подвеску и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В России будет доступен автомобиль только с 226-сильным 2-литровым бензиновым двигателем.

Заявлено, что в оснащение Hunter Plus войдут мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, сиденья с электроприводом, передние и боковые подушки безопасности, электронные системы контроля сцепления и экстренного торможения, функция удержания полосы движения, система курсовой устойчивости и антиблокировочная система тормозов, ассистенты при движении на склоне, система кругового обзора и другое оборудование.

Новый пикап в продажу выйдет в двух комплектациях — Comfort и Luxe — стоимостью от 3,3 млн руб. Changan Hunter Plus уже доступен у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...