Changan назвал стоимость пикапа Hunter Plus для России

Компания Changan назвала стоимость нового пикапа Hunter Plus для российского рынка.

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Фото: Changan Changan Hunter Plus

Фото: Changan

Рамный пикап имеет подключаемый полный привод с раздаточной коробкой BorgWarner, пружинную заднюю подвеску и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. В России будет доступен автомобиль только с 226-сильным 2-литровым бензиновым двигателем.

Заявлено, что в оснащение Hunter Plus войдут мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, сиденья с электроприводом, передние и боковые подушки безопасности, электронные системы контроля сцепления и экстренного торможения, функция удержания полосы движения, система курсовой устойчивости и антиблокировочная система тормозов, ассистенты при движении на склоне, система кругового обзора и другое оборудование.

Новый пикап в продажу выйдет в двух комплектациях — Comfort и Luxe — стоимостью от 3,3 млн руб. Changan Hunter Plus уже доступен у официальных дилеров марки.

Максим Вершинин

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