На снос аварийной девятиэтажки в Уфе потратят до 26 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для сноса аварийного девятиэтажного жилого дома №4 на Уфимском шоссе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 26 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 июля. Работы профинансирует городской бюджет.
Согласно аукционной документации, здание будет снесено с помощью крана, а затем разбирать конструкции будут вручную.
Здание снесут поэтапно. Подрядчик должен приступить к работам 11 августа, а закончить их 2 октября.
Жилой дом был построен в 1975 году. Его реконструкция не проводилась.