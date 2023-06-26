На снос аварийной девятиэтажки в Уфе потратят до 26 млн рублей

Управление капитального строительства мэрии Уфы ищет подрядчика для сноса аварийного девятиэтажного жилого дома №4 на Уфимском шоссе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 26 млн руб. Итоги аукциона подведут 18 июля. Работы профинансирует городской бюджет.

Согласно аукционной документации, здание будет снесено с помощью крана, а затем разбирать конструкции будут вручную.

Здание снесут поэтапно. Подрядчик должен приступить к работам 11 августа, а закончить их 2 октября.

Жилой дом был построен в 1975 году. Его реконструкция не проводилась.

Венера Хисамова

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