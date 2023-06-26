Совет нацбезопасности Словении не увидел угроз из-за ситуации в РФ

Совет национальной безопасности Словении собрался 25 июня в «узком составе», сообщил госсекретарь по национальной и международной безопасности республики Андрей Бенедейчич. По его словам, совет решил, что «последние события в России не имеют прямых последствий для национальной безопасности» Словении.

Слова господина Бенедейчича приведены в Twitter правительства Словении. Он отметил, что основной причиной, почему его страна обратила внимание на события в РФ, в том, что Россия является ядерной державой.

Аналогичные выводы ранее сделали и ряд стран Восточной Европы. Так, Польша и Чехия не увидели угрозы для своих стран. Премьер Польши Матеуш Моравецкий вместе с тем считает мятеж в РФ аргументом в пользу заграждения на границе с Белоруссией. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО в случае появления Евгения Пригожина в Белоруссии. Он не считает, что происходящее в России «упрощает ситуацию в сфере безопасности» для его страны, так как РФ является ядерной державой.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Бойцы ЧВК пересекли границу, установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой и вооружением в несколько российских регионов. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы уходят в полевые лагеря. Сам основатель ЧВК должен будет уехать в Белоруссию. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Как на события в России отреагировали за границей — в материале «Ъ» «Мятеж нарушил безмятежность на Западе».

Леонид Уварчев