Польша и Чехия не увидели угрозы для своих стран из-за мятежа в России

Власти Польши не планируют повышать уровень боеготовности армии из-за вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» в России. Они считают это внутреннем делом РФ. Власти Чехии также не видят угроз для своей территории.

В Польше на ситуацию в России отреагировал президент Анджей Дуда. «Мы совершенно точно считаем, что это внутреннее дело России... Мы не приказываем повысить уровень боевой готовности нашей армии»,— сказал он по итогам заседания Бюро национальной безопасности (цитата по Reuters). Вместе с тем премьер Матеуш Моравецкий предположил, что на границе Польши и Белоруссии возможна «возросшая напряженность».

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что чешским гражданам «из-за событий в РФ в настоящее время не грозит никакая непосредственная опасность». «Чехия внимательно наблюдает за ситуацией»,— добавила министр (цитата по Blesk.cz).

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «маршем справедливости» на Москву. 24 июня бойцы его компании блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону. Минобороны назвало заявления господина Пригожина «информационной провокацией». ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент России Владимир Путин назвал действия ЧВК мятежом и предательством.

На этом фоне проводились переговоры по урегулированию ситуации с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко. По их итогам российские власти обязались прекратить уголовное дело в отношении Евгения Пригожина и не преследовать участников мятежа. Предприниматель должен отправиться в Белоруссию. Бойцы ЧВК «Вагнер» вернутся в полевые лагеря.

Об урегулировании — в материале «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Леонид Уварчев