Что значит бокал вина в женской руке

Как часто мы видим эти соблазнительные картинки: красавицы чуть за 30 с бокалами вина в блестящей обстановке! Социальные сети, реклама, стилеобразующие журналы будто подталкивают нас налить шардоне или каберне и предаться роскошному отдыху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На самом деле картинки эти — проявление весьма печальной тенденции, делает вывод команда исследователей из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета: сегодняшние красавицы впадают в алкогольную зависимость на 60% чаще, чем их сверстницы, жившие 25 лет назад. Это данные в целом по женской популяции соответствующего возраста, но если брать тех, кто к 35 годам не обзавелся детьми, то среди них доля зависимых от алкоголя уже вдвое выше, чем у бездетных женщин того же возраста, но предыдущего поколения.

«Далеко не новость, что женщины, не имеющие детей, существенно чаще злоупотребляют алкоголем, нежели родительницы, эти данные у нас есть уже не первое десятилетие,— сетует Рейчел Адамс, доцент кафедры медицинского права и организации здравоохранения, ведущий автор исследования.— Но в исследованной когорте доля отказавшихся от материнства или отложивших его на более поздний срок гораздо больше, чем в предыдущем поколении, а значит, и зависимых от алкоголя гораздо больше».

30-летние женщины, участвовавшие в похожем исследовании в 1993–1997 годах, в 54% случаев имели детей, сегодняшние (данные 2018–2019 годов) — всего в 39%.

Одной из причин того, что бостонские исследователи взялись за эту тему, был резкий рост — в последние два десятилетия — женской смертности, ассоциированной со злоупотреблением алкоголем. Да, пока что алкоголизация мужской популяции остается более высокой, чем женской, и продолжает расти, но, к сожалению, доля пьяниц среди женщин растет еще быстрее.

Злоупотреблением считался такой прием алкоголя, когда женщина выпивала четыре и более порций (для вина одна порция — как раз бокал, 150 граммов) за вечер или в продолжение дружеской или деловой встречи. Расстройство алкогольного поведения диагностируется, когда человек пытается, но не может остановить пьянство, которое уже сказывается на его социальной, семейной или профессиональной жизни.

Итак, 25 лет назад у 24% фиксировалось злоупотребление алкоголем, а еще 15% следовало бы поставить диагноз алкоголизм — то есть уже ничем не сдерживаемое влечение к спиртному. Сейчас показатели хуже: 31% и 20% соответственно.

Адамс считает одной из причин такого роста расцвет культуры «маминого вина», то есть социального одобрения регулярной женской выпивки. Алкоголь фактически пропагандируется как один из способов справиться со стрессом материнства — или, что еще хуже, со стрессом, связанным с женским одиночеством.

По материалам статьи.

Ольга Грибова