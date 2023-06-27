Кремниевая саванна и ее жители

По данным инвестиционной компании Partech, в 2020 году 26 африканских стран привлекли венчурные инвестиции на $1,43 млрд, а ведь еще десять лет назад об африканской экосистеме стартапов и венчурного капитала можно было только мечтать. С 2015-го венчурные инвестиции на континенте растут больше чем на 40% в год.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Science Photo Library / Getty Images Фото: Science Photo Library / Getty Images

Лидерами вот уже много лет остаются наиболее динамично развивающиеся страны: Кения, Египет, Нигерия, Южная Африка. Важную роль в привлечении инвестиций играют инновационные центры, призванные решить проблемы бедности и экономического застоя. В Восточной Африке пионерами в этой области можно считать Кению и Руанду.

Konza Technopolis

В 2008 году в Кении родилась амбициозная идея создать «умный город» Konza Technology City (сейчас Konza Technopolis). Эта Кремниевая саванна, по аналогии со знаменитой Кремниевой долиной в Калифорнии, стала частью Kenya Vision 2030, нацеленного в будущее национального проекта по модернизации страны. Konza был заложен в 2012 году на участке площадью более 2000 га в 64 км от столицы страны Найроби, чтобы стать особой экономической зоной, где расположены ведущие телекоммуникационные компании и научные учреждения, в том числе Кенийский институт науки и технологий, созданный по образцу аналогичного института в Корее, десятого по инновационности в мире. Цифровой медиагород Сангам в Сеуле был взят за основу для строительства Digital Media City (DMC) — цифровой медиа- и развлекательной экосистемы для производства контента с африканской тематикой, в частности для глобальных рынков, где будут студии по производству фильмов и музыки мирового класса; студии по производству фотографий, рекламы, кино- и телевизионной продукции, анимации и компьютерных игр, а также тематические парки, специализированные объекты для фото- и киносъемки, современные студии звукорежиссуры, звукового дизайна и цветокоррекции. Еще здесь должны разместиться жилые кварталы и отели, построенные по зеленым стандартам.

По плану из $14,5 млрд общих расходов правительство должно профинансировать 10%, которые пойдут на строительство инфраструктуры и коммуникаций; остальное возьмет на себя частный сектор, который построит университеты, офисы, жилье и гостиницы. Ввод технополиса в строй был намечен на 2020-м, но даже спустя год из восьми основных административных зданий были построены всего три.

В рамках проекта уже создано 17 тыс. рабочих мест в области водоснабжения, энергетики и переработки отходов, а после его завершения их будет более 50 тыс. Возможность дальнейшего финансирования проекта рассматривает корейский Exim Bank.

iHub

Этот центр технологических инноваций, базирующийся в Найроби, основали в 2010 году кенийские IT- и социальные предприниматели Эрик Херсман, Джулиана Ротич и Дэвид Кобиа. iHub — это одновременно коворкинг-пространство, сообщество стартапов и инновационная платформа, которая объединяет предпринимателей, разработчиков программного обеспечения, новаторов и инвесторов, заинтересованных в разработке технологий для решения ключевых проблем в Африке. iHub предоставляет членам своего сообщества условия для совместной работы, учебные программы, мероприятия и возможности для налаживания контактов. Благодаря его программам стартапы могут воспользоваться финансовой поддержкой, советами наставников и рекомендациями отраслевых экспертов. За время своей работы iHub дал путевку в жизнь более чем 450 стартапам. Среди его международных партнеров — Facebook, Google, Oracle, Safaricom, Seacom и Всемирный банк.

Одна из программ iHub — «Женщины в бизнесе», она продвигает женское предпринимательство в секторе информационно-коммуникационных технологий в Кении, предоставляя возможности для обучения, коучинга, финансирования и налаживания связей, чтобы помочь бенефициарам преодолеть предпринимательские барьеры и усилить их роль в технологических инновациях Африки.

С 2017 по 2019 год iHub стал площадкой для Maarifa Kona Innovation Labs — программы поддержки агротехнологических предпринимателей из шести африканских стран (Кении, Уганды, Мадагаскара, Танзании, Эфиопии и Руанды) в развитии их инновационных идей и повышении предпринимательского потенциала в сельском хозяйстве. А в феврале нынешнего года iHub заключил партнерство с фондом MasterCard Foundation для поддержки образовательных стартапов. Результатом партнерства стал трехлетний акселератор, ориентированный на поддержку 36 стартапов из сферы edtech, из которых 12 уже отобраны в первую группу.

Kigali Innovation City (KIC)

В декабре 2021 года панафриканская инвестиционная платформа Africa50, Совет по развитию Руанды и Министерство информационно-коммуникационных технологий и инноваций Руанды представили генеральный план разработки и строительства Kigali Innovation City (инновационный город Кигали) — многофункционального центра интеллектуальных инноваций мирового уровня для разработки передовых решений, способных стимулировать экономический рост в регионе, в Руанде и на Африканском континенте в целом.

Прогнозируемая стоимость проекта — $300 млн. Сегодня в Кигали уже расположены два университета — Африканский университет Карнеги—Меллона и Африканский университет лидерства, ведется строительство Центра биомедицинской инженерии и электронного здравоохранения при Университете Руанды. Кроме того, на площади 61 га разместятся офисы, научно-исследовательские центры и инкубаторы стартапов. Частью инновационного города станут также розничная торговля, гостиницы и жилые дома. Проект будет зеленым: 50% площади города — открытые пространства, включая лесные массивы.

Ожидается, что реализация проекта KIC создаст дополнительно более 50 тыс. рабочих мест, привлечет прямые иностранные инвестиции на сумму более $300 млн, а экспорт информационно-коммуникационных технологий будет приносить еще $150 млн в год.

Елена Туева