Коллекторов приняли как разбойников

В Санкт-Петербурге силовики задержали пятерых человек, которых обвиняют в разбойном нападении на бизнесменов. Правоохранительные органы считают, что криминальный квинтет попытался с применением насилия завладеть автомобилями BWM и Mercedes в счет погашения долга, однако стоимость иномарок кратно превышала финансовые обязательства перед кредитором. По версии следствия, коллекторов прислал другой предприниматель, у которого жертвы попросили деньги на развитие, но не смогли по каким-то причинам вовремя вернуть. Встреча была назначена в VIP-зале ресторана, после чего разговор продолжился на парковке, где потерпевших избили и вынудили отдать ключи от машин. При обыске у фигурантов нашли внушительный арсенал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вещественные доказательства преступной деятельности организованной преступной группы в составе Тамерлана Шовхалова, Теймураза Гагуа, Ахмеда Турмахадова, Роман Большакова и Александра Степанова

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Вещественные доказательства преступной деятельности организованной преступной группы в составе Тамерлана Шовхалова, Теймураза Гагуа, Ахмеда Турмахадова, Роман Большакова и Александра Степанова

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

В Приморский районный суд Петербурга поступили материалы в отношении пяти лиц от 32 до 39 лет, которым вменяют разбой, совершенный организованной группой в целях завладения имуществом в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ). На скамье подсудимых оказались Тамерлан Шовхалов, Теймураз Гагуа, Ахмед Турмахадов, Роман Большаков и Александр Степанов. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти на своих ресурсах в сети задержанных прямо называют «бандитами» и «дикими» коллекторами, которые «в стиле 1990-х выбивали долги у местных бизнесменов» Матвеева и Мартынова. В материалах дела говорится, что фигуранты были наняты господином Степановым, который также известен в криминальных кругах под прозвищем Морган.

По версии следствия, пострадавшие предприниматели, которые торговали бытовой техникой и занимались грузоперевозками, взяли в долг у бизнесмена Александра Степанова 3 млн рублей, чтобы развить бизнес. Когда именно была получена сумма, не уточняется, но условием было вернуть деньги в мае этого года. Причины, по которым заемщики просрочили свои финансовые обязательства, тоже неизвестны, однако терпение контрагента закончилось уже 12 мая. Чтобы объявить новые условия возврата, должникам была назначена встреча в VIP-зале ресторана фермерских и локальных продуктов «Птичий двор», который располагается в торговом центре Atlantic City на улице Савушкина, куда, помимо самого Моргана, пришли остальные четверо фигурантов в качестве силовой группы поддержки.

Договориться за столиком и мирно разойтись не вышло: возможностей вернуть деньги у должников, как оказалось, не имелось. Тогда жертв начали избивать прямо в заведении. Следствие утверждает, что коллекторы наносили удары толпой, а после отвели потерпевших на парковку ТЦ, где продолжили насилие. Чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации, бизнесменам угрожали ножом и обещанием лишить жизни. В залог до погашения всех финансовых обязательств им было велено отдать свои автомобили. В материалах дела говорится, что у господина Мартынова забрали BMW X5 за 6 млн рублей, а у его компаньона — Mercedes-Benz AMG GT, стоимость которого следователи оценили в 17 млн рублей.

Лишенные транспортных средств и получившие переломы, бизнесмены после инцидента обратились сначала за медицинской помощью, а потом в правоохранительные органы. Вскоре силовики задержали всех фигурантов. Во время обысков у них нашли охотничьи ружья, травматический пистолет, учебную гранату, ножи, бинокль и квадрокоптер. Следователи также проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям. Сами коллекторы во время допросов утверждали, что понятия не имеют, почему их коснулся оперативный интерес. На заседании суда по избранию меры пресечения большинство попросило домашний арест вместо заключения под стражу, однако Александр Степанов против СИЗО не возражал. В итоге в следственный изолятор отправились все пятеро. Уголовную квалификацию в Следственном комитете РФ им пообещали предъявить в зависимости от роли каждого.

Андрей Кучеров