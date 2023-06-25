В Подмосковье разбился легкомоторный самолет Як-52, пилот и пассажир погибли

Вблизи подмосковного города Ступино разбился легкомоторный самолет Як-52. Два человека, находившихся на борту, пилот и пассажир, погибли.

По данным Telegram-канала «112», управлял самолетом Евгений Бессмертный. Он — чемпион Московской области по высшему пилотажу.

Як-52 выполнял тренировочный полет в преддверии соревнований. Из-за недостаточной высоты самолет не смог выйти из фигуры высшего пилотажа.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте СКР возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности (ч. 2 ст. 263 УК РФ).