Гладков: ВСУ выпустили 34 снаряда за сутки по КПП в селе Козинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня, 25 июня, сообщил, что за минувшие сутки контрольно-пропускной пункт в селе Козинка в Грайворонском городском округе был обстрелян из минометов. По данным главы региона, по КПП было выпущено 34 снаряда.

«В Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры — 6. В городе Грайворон противник сбросил с беспилотника взрывное устройство на частный дом. Никто не пострадал. Повреждены фасад и труба газоснабжения»,— сообщил господин Гладков в сводке об обстрелах региона со стороны Украины, опубликованной в его Telegram-канале.

Также белгородский губернатор рассказал, что в городе Шебекино на одно из промышленных предприятий с беспилотника вечером 24 июня было сброшено взрывное устройство. Небольшой очаг возгорания оперативно ликвидирован пожарными расчетами. По словам Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате инцидента нет.

Александр Кислов