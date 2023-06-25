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УДС «Молот» взыскивает с БК «Парма» 8,4 млн рублей

ООО «Молот», управляющее УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, подало в арбитражный суд Пермского края исковое заявление о взыскании с Фонда развития пермского баскетбола «Парма» (юрлицо БК «Парма») 8,4 млн руб. Как следует из материалов дела, это задолженность баскетбольного клуба по трем договорам аренды: от 29 августа 2022 года, от 3 ноября того же года и от 28 февраля 2023-го. Предварительное судебное заседание назначено на 26 июля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

УДС «Молот» ранее принадлежал ПАО «Мотовилихинские заводы». В декабре 2021 года на торгах в рамках банкротства предприятия спортобъект выкупило АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). В сентябре 2022-го КРПК учредила для управления УДС отдельную компанию — ООО «Молот».

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году, с 2016-го выступает в Единой лиге ВТБ. УДС «Молот» является постоянной площадкой для проведения домашних матчей клуба.

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