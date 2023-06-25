В США поезд с горячим асфальтом и расплавленной серой упал в реку при обрушении моста

В американском штате Монтана грузовой поезд упал в реку Йеллоустон после обрушения железнодорожного моста. Он перевозил горячий асфальт и расплавленную серу.

Служба по чрезвычайным ситуациям округа Стиллуотер сообщила, что в воде оказались три вагона с асфальтом и четыре — с серой. Как передает Associated Press, из некоторых цистерн вытекало желтое вещество.

Местные власти закрыли водозаборы питьевой воды ниже по течению на время проведения оценки ситуации. Служба по чрезвычайным ситуациям не видит опасности для людей, ликвидирующих последствия происшествия. При крушении поезда никто не пострадал. Компания Montana Rail Link отметила, что асфальт и сера быстро затвердевают при воздействии более низких температур.

Леонид Уварчев