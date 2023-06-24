Представители политической элиты Уральского федерального округа выразили поддержку президенту РФ Владимиру Путину в связи с возникшей ситуацией вокруг ЧВК «Вагнер» и ее владельца Евгения Пригожина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о военном мятеже. В Екатеринбурге офис ЧВК оцепили вооруженные люди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженные люди рядом с центром ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге 24 июня

Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Вооруженные люди рядом с центром ЧВК "Вагнер" в Екатеринбурге 24 июня

Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ

Утром 24 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин, имеющий давний конфликт с Минобороны России, заявил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, включая военный аэропорт. ФСБ возбудила в отношении него уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин в своем обращении назвал действия ЧВК «Вагнер» предательством России и пообещал принять меры для стабилизации ситуации.

Одной из первых на события отреагировала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она назвала действия Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» аморальными и призвала «не раскалывать свой народ». «Только что вернулась с передовой, где встречалась с нашими ребятами. Им там непросто, но они все понимают, они знают, за что воюют, они там нуждаются в нашей поддержке и помощи. Наши уральцы — ребята заводские, грамотные, умные, сильные. Они живут под бомбовыми ударами и идут вперед»,— отметила госпожа Мерзлякова.

Первый губернатор Свердловской области (занимал пост в 1995-2009 годы) Эдуард Россель обратился «мальчишкам-уральцам» из ЧВК «Вагнер» с призывом не толкать страну в «пропасть междоусобицы». «Не поддавайтесь искушению, не забывайте, что у нас одна общая цель — победа над поднявшим голову фашизмом! Не дайте врагу шанс превратить вас в свое оружие!»,— написал в telegram-канале господин Россель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев (слева) и Эдуард Россель (справа) встали в защиту президента

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Владимир Якушев (слева) и Эдуард Россель (справа) встали в защиту президента

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в специальном заявлении отметил, что только приказы верховного главнокомандующего «имеют легитимность». «Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы»,— заявил господин Якушев. Он призвал уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также «сплотиться и не допустить распространения мятежа».

Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к жителям региона в видеообращении. Он сказал, что полностью поддерживает президента РФ, который «однозначно назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину». «Сегодня, когда наша страна ведет борьбу за свой суверенитет, мы должны сплотиться и действовать сообща. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие, доверяйте только надежным источникам информации»,— призвал он тюменцев.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов опубликовал в telegram-канале видео с обращением Владимира Путина и добавил: «В единстве мы непобедимы. Наш президент призвал россиян объединиться и оставаться в этот момент вместе с Родиной. Ямал — с президентом, со всей Россией!».

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Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Позже он обратился к ямальцам-вагнеровцам: «Призываю не исполнять преступные приказы. Будьте со своим народом и на стороне закона, выполняйте приказы Верховного Главнокомандующего. Все иное — предательство!».

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова записала видеообращения на фоне подростков. Она лаконично отчиталась о ситуации в регионе, назвав ее «спокойной». Она сообщила, что правоохранительные органы «обеспечивают повышенные мероприятия по безопасности граждан и объектов экономики». В конце выступления она призвала: «За родину, за президента!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, которого ранее критиковал Евгений Пригожин, комментировать ситуацию не стал. Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов пояснил, что ранее глава Среднего Урала ему «давно уже все сказал». Евгений Куйвашев в феврале назвал «беспределом» попытки Евгения Пригожина «совать нос в региональное управление и кадровую политику».

«Смысла ему сейчас выступать нет никакого — он, так сказать, понимал, что это за человек, когда это еще не стало модным»,— похвалил политолог свердловского губернатора.

В Свердловской области введен режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации ЧС. В частности, он предполагает усиление контроля за состоянием окружающей среды, введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил системы предупреждения и ликвидации ЧС на стационарных пунктах управления, проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный плакат ЧВК «Вагнер» в екатеринбургском метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рекламный плакат ЧВК «Вагнер» в екатеринбургском метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в центр ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург днем приехали вооруженные люди. На вопросы журналистов они отвечать не стали. На месте дежурила полиция. Конфликтов замечено не было. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» в ночь с 24 на 25 июня снимут баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер». Баннеры в метро появились неделю назад, 18 июня.

Виталий Красиков