В Свердловской области с 24 июня ввели режим повышенной готовности

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности для сил системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, соответствующий указ подписан 24 июня.

Документ обзывает министерства, ведомства и муниципальные администрации региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

В частности, члены правительства и мэры обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, прогнозированием возникновения ЧС и их последствий, а также принимать оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС и снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. При необходимости они будут обязаны проводить эвакуационные мероприятия. Исполнение документа находится под контролем Евгения Куйвашева.

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