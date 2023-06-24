Владимир Якушев призвал уральцев не поддаваться панике на фоне ситуации вокруг Евгения Пригожина

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина на фоне ситуации вокруг главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и сказал, что только приказы верховного главнокомандующего «имеют легитимность».

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«Сегодня для страны нет ничего важнее победы. Достичь ее можно только одним способом: через единство. Идти на поводу у чьих-то непомерных амбиций, поддаваться на провокации — значит предать всех, кто пожертвовал своими жизнями ради общего дела, ради победы. Это значит предать Россию и ее граждан»,— заявил господин Якушев. Он призвал уральцев сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, а также «сплотиться и не допустить распространения мятежа».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Минобороны назвало заявления предпринимателя «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, включая военный аэропорт.

Президент Владимир Путин в своем обращении назвал действия ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию. Он рассказал о сложной ситуации в Ростове-на-Дону, но пообещал принять меры для ее стабилизации. По его словам, в городе «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

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