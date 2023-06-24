Свердловский омбудсмен призвала Евгения Пригожина не раскалывать народ

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сказала, что действия Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» — это «неправильно, не по-государственному, аморально» и призвала «не мешать ребятам воевать» и «не раскалывать свой народ — врагов для этого хватает». Сообщение свердловского омбудсмена опубликовали в telegram-канале Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Только что вернулась с передовой , где встречалась с нашими ребятами. Им там непросто, но они все понимают, они знают, за что воюют, они там нуждаются в нашей поддержке и помощи. Наши уральцы — ребята заводские, грамотные, умные, сильные. Они живут под бомбовыми ударами и идут вперед»,— отметила госпожа Мерзлякова.

По ее словам, дни напряжения могут вызывать разные взгляды, эмоции и амбиции, но «это непозволительно перед своим народом, перед всем миром». «Сядьте , поговорите по-солдатски и не выходите в публичное пространство»,— призвала омбудсмен.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Минобороны назвало заявления предпринимателя «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону включая военный аэропорт. У центра ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге спокойно. Организация закрыта, ни техники, ни военных возле нее нет.

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