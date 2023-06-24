К центру ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге приехали вооруженные люди

У центра по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге собрались вооруженные люди, передает с места корреспондент «Ъ-Урал». Причины своего нахождения там они не комментируют. На вопрос журналистов о том, обыски ли проходят в здании, отвечать не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ Фото: Виталий Красиков / Коммерсантъ

Возле здания находился фургон с людьми в камуфляжной форме, но позднее он уехал. На месте дежурит полиция. Конфликтов замечено не было. Ворота на подъезде к входу в центр закрыли.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону включая военный аэропорт.

Президент Владимир Путин в своем обращении назвал действия ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию. Он рассказал о сложной ситуации в Ростове-на-Дону, но пообещал принять меры для ее стабилизации. По его словам, в городе «фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте