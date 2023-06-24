В метро Екатеринбурга снимут баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер»

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» снимут баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер». Как уточнили в администрации города, это произойдет в ночь с 24 на 25 июня. Напомним, баннеры в метро появились неделю назад, 18 июня.

Рекламу ЧВК «Вагнер» в российских регионах начали снимать на фоне событий вокруг главы компании Евгения Пригожина. По данным telegram-канала Baza, плакаты с призывами вступить в ЧВК демонтируют во Владимире, Москве и Крыму.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Утром 24 июня он заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. У центра по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге спокойно. Организация закрыта, ни техники, ни военных возле нее нет.

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