В метро Екатеринбурга появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер»

В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» появились баннеры с рекламой ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает портал Е1.ru. Издание отмечает, что плакаты развешаны «на каждом шагу».

В начале июня радиостанция «Ретро FM» в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке, из-за чего жители города несколько раз услышали сообщения в поддержку главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмен заявил, что не имеет отношения к атаке.

Несколько недель назад Евгений Пригожин приезжал в Екатеринбург, где провел встречу с журналистами. Тогда он раскритиковал мэра Алексея Орлова из-за того, что ему не понравилось, кто был назначен на должность директора Музея истории Екатеринбурга. Глава города, комментируя это заявление, пригласил его в гости в администрацию.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте