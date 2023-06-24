В Воронежской области на АЗС образовались длинные очереди

На заправках в Воронеже и в районах области образовались очереди. По наблюдениям корреспондентов «Ъ-Черноземье», большое количество желающих заправить легковой автомобиль есть на АЗС в центральной и северной части областного центра, а также в Кантемировском, Рамонском и Каширском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Мухин Фото: Олег Мухин

Власти региона призывают не создавать ажиотаж на заправках. «Прошу автомобилистов не создавать панику и ажиотаж на заправках. Запасов топлива достаточно», — заявил губернатор Александр Гусев.

Совладелец представленной в нескольких регионах Черноземья сети АЗС «Калина-ойл» Валерий Борисов объяснил очереди за топливом лишь фактором паники, который сейчас преобладает среди воронежцев. «Просто у нас, наверное, так принято, когда страшно – покупай гречку и бензин! При этом запас топлива на нефтебазах трех-четырехнедельный, — заверил бизнесмен. — Но мы столкнулись с тем, что не можем завести топливо в отдельные населенные пункты Воронежской области. Например, сегодня утром бензовоз не пустили в Кантемировку. Как мне кажется, власть должна гасить панику, а не поддерживать ее». Господин Борисов напомнил, что на пострадавшей сегодня в Воронеже нефтебазе хранился госрезерв керосина. «То есть, она не работает на коммерческий рынок, на обеспечение АЗС. А очереди образовались потому, что люди подъезжают с двумя-тремя канистрами и покупают на всякий случай. Ничего, сейчас напокупаются, и все станет хорошо. Зачем только стоять в очереди несколько часов», — добавил он.

Ранее сегодня, 24 июня, на нефтебазе на левом берегу Воронежа на улице Димитрова произошел пожар. Там произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами (авиационное топливо) на 5 тонн. Тушение пожара идет в штатном режиме. По словам губернатора Александра Гусева, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе.

Сергей Толмачев