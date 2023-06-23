Главные новости за 23 июня. Белгород, Воронеж, Липецк

ЕС включил в 11-й пакет санкций воронежского губернатора и белгородского детского омбудсмена за «депортацию украинских детей».
В белгородском Шебекине и Новой Таволжанке после украинских обстрелов снесут два многоквартирных и 78 частных домов.
Белгородцам, пожелавшим купить жилье большей площади взамен утраченного при обстрелах, выделят денежные компенсации.
Стеклотарный завод «Раско» в Воронеже за 370 млн рублей выкупило ООО «Выбор».
Росприроднадзор одобрил строительство экотехнопарка с полигоном ТКО под Липецком.
«Завод премиксов №1» в Шебекине пострадал от обстрелов и не запустится в ближайшее время.
Белгородскую область обстреляли 100 раз за последние сутки.
Липецкий коммунист Сергей Токарев поборется за мандат депутата Госдумы.