Липецкий коммунист Сергей Токарев поборется за мандат депутата Госдумы

КПРФ определилась с кандидатом на довыборы депутата Госдумы по одномандатному округу №114 в Липецкой области. Представителем партии в борьбе за мандат станет второй секретарь обкома Сергей Токарев. Он также руководит фракцией КПРФ в липецком облсовете и имеет статус члена президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О выдвижении господина Токарева и еще нескольких товарищей в других регионах сообщил в своем telegram-канале первые зампред центрального комитета КПРФ и действующий депутат Госдумы Юрий Афонин.

«Все кандидаты очень сильные, имеют опыт участия в избирательных кампаниях и работы в местных парламентах. Партия уверена в победе»,— заявил он.

Довыборы в Госдуму проводятся в Липецкой области после кончины предпринимателя Николая Борцова, представлявшего в нижней палате российского парламента «Единую Россию». Эта партия выдвинула на выборы спикера облсовета Дмитрия Аверова, который и считается фаворитом гонки. Губернатор Игорь Артамонов уже заявил о поддержке его кандидатуры.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте