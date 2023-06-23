ЕС включил в 11-й пакет санкций воронежского губернатора и белгородского детского омбудсмена за «депортацию украинских детей»

Под ограничения Евросоюза в рамках 11-го пакета санкций помимо других физлиц попали главы нескольких российских регионов. Документ (.pdf) опубликован в официальном журнале ЕС и вступил в силу.

В их числе оказался, в частности, воронежский губернатор Александр Гусев. Составители списков заявили, что он «отвечал за незаконную депортацию украинских детей для их последующего незаконного усыновления российскими семьями». С такой же формулировкой в перечне оказалась советник губернатора — уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области Галина Пятых. Чиновники «несут ответственность за реализацию действий и политики, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», утверждают авторы списков. Компанию Александру Гусеву составили глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

В приложении к списку также перечислены физические и юридические лица, которые являются производителями или получателями продукции российского оборонно-промышленного комплекса и тем самым «вносят вклад в военное и технологическое развитие России». Помимо оборонных заводов (например, предприятий воронежского концерна «Созвездие», воронежского авиазавода и АО «ВЗПП-Сборка») в список попали 20-я гвардейская общевойсковая армия и 53-я гвардейская зенитная ракетная бригада.

Заслуги военных составители списка перечислили отдельно.

Так, курская бригада, входящая в состав 20-й армии, «признана одной из ключевых бригад ПВО сухопутных войск России». По утверждению составителей, она успешно действовала под харьковским Изюмом, после чего ей присвоили звание гвардейской за массовый героизм и доблесть.

А 20-я гвардейская общевойсковая армия (составители неправильно указали ее командование и дислокацию) «внесла непосредственный вклад в наступление России с северо-восточного направления».

Постпреды ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России 21 июня. Ранее сегодня, 23 июня, Совет ЕС сообщил, что ограничения вступили в силу. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал начать работу по 12-му пакету и включить в него санкции в отношении «Росатома». В Кремле отказывались от оценки возможного влияния нового пакета санкций.

Что происходит в Черноземье 23 июня в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Олег Мухин