Росприроднадзор одобрил строительство экотехнопарка с полигоном ТКО под Липецком

Экспертная комиссия Росприроднадзора с участием привлеченных специалистов подтвердила возможность строительства экотехнопарка с полигоном ТКО под Липецком. Об этом сообщили в областном правительстве.

«На сегодняшний день государственная экологическая экспертиза является единственным инструментом, который подтверждает соответствие проектной документации экологическим требованиям и законодательству в области охраны окружающей среды.

В рамках проведения государственной экологической экспертизы были рассмотрены все вопросы, которые волновали общественность, в том числе поставленные в рамках проведения общественных экологических экспертиз»,— говорится в сообщении.

В облправительстве заверили, что при строительстве «особое внимание уделяется экологической безопасности». Объект необходим для исполнения указа президента Владимира Путина о снижении вдвое количества ТКО, направляемых на полигоны, и «максимальном вовлечении отходов во вторичный хозяйственный оборот».

«Возведение экотехнопарка станет очередным важным шагом в работе, которую мы ведем по совершенствованию системы обращения с отходами. В регионе внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются многолетние переполненные полигоны. В прошлом году мы освободили от свалок 35 гектаров. Новые мощности по переработке ТКО позволят более грамотно обращаться с отходами и без вреда для экологии»,— отметил губернатор Игорь Артамонов.

В рамках проекта предполагается строительство полигона на 40 га примерно в 2 км от деревни Круглое и в 35 км от Липецка. Запланированная мощность полигона — не менее 100 тыс. т в год, предусмотрено также создание мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 200 тыс. т в год, участка компостирования органической фракции и участка захоронения остатков сортировки. Основные объекты должны быть построены в 2023–2024 годах (к концу этого года — полигон), а весь срок концессии составляет 26 лет. В феврале липецкий облсовет одобрил заключение концессии без конкурса между регионом и местным «Стройсельхозгарантом» на строительство экотехнопарка.

Подробнее об общественной дискуссии вокруг строительства экотехнопарка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин