В белгородском Шебекине и Новой Таволжанке после украинских обстрелов снесут два многоквартирных и 78 частных домов

В Шебекине и прилегающей Новой Таволжанке Белгородской области, которые в начале июня подверглись сильным разрушениям после украинских обстрелов, предстоит снести два многоквартирных и 78 частных домов. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил по итогам посещения территории населенных пунктов.

Не уцелел, в частности, переживший Великую Отечественную войну двухэтажный дом 1934 года постройки на улице Московской, 9, рассказал глава региона:

«Приступили к его демонтажу: рабочие сегодня выбирают весь металл и разбирают завалы, а завтра начнут обрушать здание. Планируем завершить расчистку территории до понедельника, чтобы уже до нового года восстановить дом на 20 квартир в полном объеме». Также начался демонтаж в доме №2 по улице Железнодорожной.

До конца 2023 года власти обещают предоставить жилье всем, кто потерял его в ходе обстрелов. Сейчас в Шебекине идет масштабное восстановление жилья и общественных построек, в том числе районной больницы, которая уже принимает пациентов. «С каждым днем объем выполняемых работ увеличивается в несколько раз. Город оживает и преображается на глазах»,— сообщил Вячеслав Гладков.

Подробнее о том, кто восстанавливает Шебекино,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин