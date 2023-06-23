На территории Монголии обнаружено 137 природных очагов чумы

В 17 регионах Монголии обнаружено 137 природных очагов чумы, сообщил монгольский национальный центр изучения зоонозных болезней на 25-й международной конференции. В зоне повышенного риска находятся западные регионы на границе с Россией и Китаем, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

«За 30 лет наблюдений в аймаке (регионе.— “Ъ“) Ховд на границе с КНР заболели 32 жителя, из них умерли 13 человек. В последнее десятилетие заболеваемость там возросла. Случаи заболевания и смерти человека от чумы были зарегистрированы в Ховде в 2020 и 2022 годах»,— приводит ТАСС данные исследовательского центра.

Министр здравоохранения Монголии Содномын Чинзориг отметил, что в стране активно развивается скотоводство. По его словам, в Монголии домашних животных в 20 раз больше чем населения. По этой причине в стране высокий риск вспышки зоонозных инфекций.

Ближайшим к российской границе регионом, где были обнаружены природные очаги бубонной чумы, является граничащий с Тувой Увс. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций. Возбудителем чумы является неподвижная грамотрицательная бактерия Yersinia pestis. Чумой могут болеть волки, лисы, кошки, барсуки и другие животные. Однако чаще всего в качестве главного источника инфекции в природе рассматривают грызунов и зайцеобразных.

Заболевание передается от больного животного человеку в том числе при употреблении мяса в пищу. Природные очаги инфекции существуют на всех континентах, за исключением Австралии и Антарктиды. На территории России расположены 11 природных очагов чумы.

Милена Костерева