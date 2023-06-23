На уральской таможне пресекли незаконный ввоз пластинки Nazareth

Уральские таможенники в ходе осмотра посылки из Германии обнаружили незадекларированный альбом «Exercise» группы Nazareth, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления (УТУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральские таможенники в ходе осмотра посылки из Германии обнаружили незадекларированный альбом «Exercise» группы Nazareth

Фото: Пресс-служба УТУ Уральские таможенники в ходе осмотра посылки из Германии обнаружили незадекларированный альбом «Exercise» группы Nazareth

Фото: Пресс-служба УТУ

По данным УТУ, мужчина заказал партию виниловых пластинок Среди них альбомы Pink Floyd, Deep Purple, Queen, A-Ha, Status Quo, ZZ Top и еще 18 коллективов. Коллекционер оценил набор записей из 50 пластинок в 350 евро. Во время досмотра посылки был обнаружен незадекларированный альбом Nazareth.

В отношении коллекционера возбуждено административное дело по факту недекларирования товаров. Ему грозит штраф в половину от двукратной стоимости незадекларированного товара с конфискацией пластинки.

В пресс-службе УТУ напомнили, что в международных почтовых отправлениях беспошлино разрешено пересылать товары общим весом не более 31 кг и стоимостью 200 евро. При несоблюдении указанных лимитов получателю необходимо уплатить таможенную пошлину из расчета 2 евро за 1 кг дополнительного веса или 15% от суммы превышения стоимости.

Алена Бормотова

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