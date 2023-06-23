Ульяновский депутат обратился в прокуратуру из-за неблагоустроенной территории

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев обратился в прокуратуру из-за неблагоустроенной территории после сноса гаражей. Речь идет о дворе в Засвияжье по адресу ул. Герасимова, 45.

По информации депутата, после сноса гаражей территория оказалась непригодной для прохода или проезда из-за не вывезенных строительных отходов, при этом не засыпаны смотровые ямы. Данная ситуация создает угрозу для местных жителей, в том числе и детей.

Политик просит надзорное ведомство провести проверку исполнения городской администрацией федерального законодательства в сфере местного самоуправления.

«Безопасность людей должна быть в приоритете. После сноса гаражей не должно быть мусора и ям, представляющих угрозу для здоровья граждан. Вроде бы элементарные вещи говорю. Надеюсь, после прокурорского реагирования все будет исправлено. Если же в бюджете не хватает средств на это, тогда в нынешней ситуации нужно пересмотреть финансирование каких-нибудь концертов, праздников. На таких мероприятиях точно можно сэкономить»,— рассказал Сергей Моргачев.

Андрей Сазонов