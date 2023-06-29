Банки заняли высоту

В Башкирии с начала года наблюдается рост кредитования на фоне увеличения объема вкладов. По данным за первый квартал, портфель кредитов в республике вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,4% и превысил 1,2 трлн руб. Объем займов предпринимателей увеличился почти на 8%, составив 412 млрд руб., а объем розничного кредитования увеличился на 15% и достиг 792 млрд руб. Национальный банк республики фиксирует увеличение деловой активности во многих базовых секторах: обрабатывающей промышленности, строительстве, машиностроении. Эксперты также отмечают оживление экономики, объясняя это стабилизацией после кризисного 2022 года. Вместе с тем подчеркивают, что реальные доходы населения растут медленно, а уровень инфляционных рисков не исключает повышения Центробанком ключевой ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на кредитные продукты в республике вырос на 12,4%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Спрос на кредитные продукты в республике вырос на 12,4%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно статистике Нацбанка Башкирии, в текущем году вырос спрос на заемные средства со стороны населения и бизнеса. В первом квартале 2023 года кредитный портфель в республике превысил 1,2 трлн руб. Эта цифра выросла за год на 12,4%. Годом ранее за аналогичный период динамика была ниже — 9,7%. Объем займов юрлиц и индивидуальных предпринимателей за год вырос почти на 8%, составив 412,2 млрд руб. Заметный вклад в кредитование бизнеса внесли малые и средние компании. Как и в прошлом году, портфель кредитов МСП растет ускоренными темпами. Прибавив 34%, он достиг 163,2 млрд руб.

Объем кредитования граждан к началу мая составил 792,6 млрд руб., за год он вырос на 15%. Драйвером остается ипотека: ипотечный кредитный портфель вырос за год на 21,4% — до 422 млрд руб. По данным Нацбанка, каждая третья выданная в республике ипотека — льготная. Самой востребованной в этом году стала «Семейная ипотека» благодаря смягчению условий программы: с января она стала доступна всем семьям с двумя детьми до 18 лет. За счет смягчения требований к заемщикам вырос и спрос на IТ-ипотеку. В частности, с февраля этого года повышен предельный возраст и снижено требование к минимальной зарплате потенциальных получателей в регионах. Популярностью пользуется и льготная ипотека на новостройки. Несмотря на рост максимальной ставки с 7% до 8%, спрос на нее превышает средний уровень прошлой весны.

Портфель потребительских кредитов за год вырос на 8,2% и составил более 370 млрд руб. Годом ранее темп роста фиксировался в 12,4%. Рост расходов населения наблюдается в основном в супермаркетах, заведениях общепита, а также в сфере туризма.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом квартале жителям Башкирии было выдано 35,7 млрд руб. потребкредитов, что на 57% больше прошлогоднего периода. В среднем на каждого заемщика приходится по 2,3 кредита. Также в первом квартале населением было получено 147,5 тыс. единиц новых кредитных карт. По этому показателю республика заняла пятую строчку рейтинга среди 30 регионов России.

Также значительную долю занимает автокредитование. На начало мая жители республики взяли почти 11 млрд руб. кредитов на покупку автомобиля, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Средний размер автокредита вырос на 5,4% и составил 1,2 млн руб. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, объем выданных потребительских кредитов и автокредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась»,— комментирует Алексей Волков.

Вместе с тем, за год объем вкладов и банковских счетов в Башкирии вырос на 20% и достиг 818 млрд руб. В том числе сумма вкладов физлиц увеличилась на 15% — до 572,2 млрд руб. Объем средств юрлиц вырос на 12,8%, до 91,2 млрд руб. «При неизменности банковских ставок продолжается приток средств во вклады. Это говорит о том, что в целом граждане продолжают придерживаться сберегательной модели поведения», — считают в Нацбанке. Эксперты объясняют такую динамику тем, что крупнейшие банки начали предлагать повышенные ставки по долгосрочным вкладам.

Аналитик «Финам» Игорь Додонов отмечает, что в целом ситуация с кредитованием в республике в этом году соответствует общероссийским тенденциям, основным драйвером выступает стабилизация экономической ситуации в стране после кризисного 2022 года.

«В сегменте потребительского кредитования помимо реализации отложенного спроса на фоне постепенного отхода населения от сберегательной модели поведения росту способствует определенное ослабление требований к заемщикам со стороны банков. Свою роль играет и фактическая стагнация располагаемых доходов населения при значительных темпах инфляции. В таких условиях многим гражданам для сохранения более или менее приемлемого уровня жизни приходится прибегать к займам. Что же касается ипотечного сегмента, то здесь большое значение по-прежнему имеют льготные госпрограммы»,— комментирует эксперт. По его мнению, в корпоративном сегменте активный рост кредитования говорит о продолжающемся восстановлении деловой активности. «В последние месяцы выдается много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья. Дополнительный спрос на кредиты вызывают продолжающееся замещение бизнесом внешних займов, а также реализация новых инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики»,— заключил Игорь Додонов.

Гендиректор ГК «Мосгорломбард» Алексей Лазутин обращает внимание, что сравнивать показатели с прошлым годом не вполне корректно ввиду его уникальности. «Сначала Центробанк очень сильно повысил ставку и снижал ее очень аккуратно, а скоринг банков больше полугода в 2022-м был очень жестким и кредиты многим гражданам просто не выдавали. Мы, кстати, увидели эффект этого в своем бизнесе — на фоне свертывания кредитования банками сильно вырос спрос на ломбардные займы»,— сообщил господин Лазутин. Рост сделок по ипотеке он объясняет увеличением предложения на рынке жилья. В целом рост кредитов на покупку недвижимости или автомобилей может быть связан с ростом цен на эти виды имущества, отмечает Алексей Лазутин.

«Темпы потребительского кредитования ускорились с марта 2023 года и связаны с восстановлением потребительской активности по всей стране. Портфель потребительских кредитов растет с августа 2022 года. Вместе с тем, Центробанк зафиксировал в Уральском ГУ самый низкий уровень безработицы по стране — на уровне 2,8%, что говорит о высокой занятости населения и возможности брать кредиты»,— комментирует аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. По данным Frank RG, суммарно за пять месяцев текущего года размер выданных кредитов вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доктор экономических наук Рустем Ахунов видит основой позитивного результата продолжающееся восстановление экономики: «Происходит адаптация региональной экономики к внешним шокам. Замещая экспорт, как элемент использования (спроса) ВРП, внутренние элементы — инвестиционный и потребительский спрос — создают стимулы роста в экономике. Это, как следствие, служит фактором наращивания займов бизнесу».

Вместе с тем господин Ахунов отчасти не согласен с мнением Нацбанка о сохранении сберегательной модели поведения, поскольку «рост потребительского кредитования в условиях сохраняющейся неопределенности в экономике, напротив, может означать переход к модели, сопровождающейся склонностью к потреблению». «Несмотря на положительные результаты первых месяцев года и скорое достижение экономикой докризисных значений, риски в экономике все же сохраняются. Главным образом, они связаны с санкционным давлением (вторичные санкции). Реальные доходы населения также растут медленно, несмотря на рост заработных плат вследствие дефицита на рынке труда. А уровень инфляционных рисков не исключает повышения Банком России ключевой ставки»,— заключил Рустем Ахунов.

Влада Шипилова