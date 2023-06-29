«Он хороший во всем, кроме срока»

В России растет число частных биржевых инвесторов. Башкирия является одним из лидеров по их количеству — только в мае на Мосбирже жители республики открыли более 170 тыс. счетов. По этому показателю регион находится в первой пятерке среди субъектов страны. В настоящее время федеральные власти рассматривают возможность реформирования отрасли. Эксперты оценили перспективы нововведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Башкирия занимает пятое место в стране по количеству брокерских счетов на Мосбирже

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Башкирия занимает пятое место в стране по количеству брокерских счетов на Мосбирже

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным Московской биржи (MOEX), в мае 2023 года около полумиллиона (496,3 тыс.) частных инвесторов пожелали открыть на торговой площадке новые брокерские счета. Число их за месяц увеличилось на 955 тыс. В тот же период количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС, брокерские счета с особыми налоговыми льготами) выросло на 61 тыс. Оборот по ним за месяц в совокупности составил 207,9 млрд руб. В структуре этого оборота 89,5% пришлось на сделки с акциями, 5,8% — с облигациями, 4,7% — с паями фондов.

Башкирию, где в прошлом месяце были открыты 171,2 тыс. ИИС, торговая площадка как обычно отнесла к регионам — лидерам по этому показателю. Республика следует за Москвой (552,6 тыс. счетов), Московской областью (322,4 тыс.), Санкт-Петербургом (261 тыс.) и Свердловской областью (180,3 тыс. счетов). За нею в топе оказался Краснодарский край (170 тыс. счетов), уступивший предыдущей позиции совсем немного.

По количеству открытых брокерских счетов республика также находится на пятом месте. Их, по данным Мосбиржи, открыто 860 тыс., и путем несложных расчетов легко определить, что ИИС составляют 19,9% от общего числа брокерских счетов, в то время как по России в целом— 12,5% (всего брокерских счетов на Мосбирже открыто 43,34 млн, из них ИИС составляют 5,43 млн). Таким образом, Башкирия обошла среднероссийский показатель на 7,38%.

«Стоит отметить, что механизм индивидуальных инвестиционных счетов оказался востребованным и привлекательным. Башкортостан по количеству открытых инвест-

счетов много лет занимает пятое место в стране»,— поясняет управляющий Национальным банком Башкирии Марат Кашапов.

Из статистики Мосбиржи также следует, что за прошлый год количество ИИС, открытых частными инвесторами региона, увеличилось на 16,57 тыс. счетов (со 147,7 тыс. по состоянию на 31 декабря 2021 года до 164,26 тыс. на ту же дату следующего года). При этом за пять месяцев текущего года рост составил уже около 7 тыс. счетов, обещая при сохранении такой динамики превзойти прошлогодний результат. Всего за год и пять месяцев рост составил 23,55 тыс. новых счетов.

Объем торгового оборота по ИИС изменился с 4,22 млрд руб. до 5,32 млрд руб. Можно отметить разнонаправленную динамику его внутри периода: минимум в 780 млн руб. был предсказуемо пройден в марте прошлого года, максимальным оказалось текущее значение. По величине торгового оборота по результатам мая Башкирия занимает восьмое место и второе в ПФО после Татарстана, торговый оборот по ИИС которого составил 9 млрд руб., несмотря на меньшее количество таких счетов.

Можно предположить, что если еще вчера строить прогнозы о динамике ИИС в субъекте было не так уж и сложно, поскольку из года в год частные инвесторы из Башкирии гарантировали ей отличные показатели, то теперь все может круто измениться. Известно, что Минфин представил законопроект о введении индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Это событие уже спровоцировало оживленные дискуссии среди участников рынка.

В Нацбанке Башкирии пояснили, что внедрение ИИС-3 нацелено на стимулирование долгосрочных инвестиций. «Законопроект Банк России разрабатывает совместно с правительством России. Предполагается, что ИИС-3 начнет действовать с 2024 года»,— отметил Марат Кашапов. По данным регулятора, документ предлагает поэтапное увеличение минимального срока владения ИИС-3 с пяти до десяти лет. Так по задумке авторов будут созданы условия для плавного перехода от прежних счетов ИИС к новому варианту. Соответственно, при введении ИИС-3 в 2024 году, минимальный срок составит пять лет, в 2025 году — шесть лет, в 2026 году — семь лет и т.д. По словам Кашапова, старые ИИС-1 и ИИС-2, открытые до вступления в силу закона, будут продолжать действовать, если человек не решит открывать ИИС-3. Кроме того, он отметил, что пока этот закон не вступил в силу, инвестор может открывать индивидуальные инвестиционные счета как первого, так и второго типов.

Кроме того что горизонт инвестирования неминуемо будет увеличен, есть некая неопределенность в деталях, включая возможные потери при досрочном выводе средств и условия трансформации ИИС-1 и ИИС-2 в новую версию.

В таком контексте может стать опрометчивым предположение о прежней готовности частных инвесторов множить индивидуальные инвестиционные счета для России в целом и в частности для Башкирии. И чтобы уравновесить малоприятные моменты, законодатели намерены предусмотреть налоговый вычет по ИИС-3 с доходов на сумму до 30 млн руб., также инвесторы смогут открыть до трех счетов нового типа без ограничивающего максимума.

Отметим, что к налоговым льготам по ИИС-1 есть существенные претензии в части инвестиций в иностранные финансовые инструменты — об этом уже неоднократно заявлял председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Логично предположить, что в ближайшее время будут установлены определенные заградительные критерии, дабы налоговые преференции не распространялись на активы недружественных стран.

К тому же, 14 июня Госдума отклонила принятый ранее в первом чтении законопроект, предполагавший ввести страхование средств граждан на индивидуальных инвестиционных счетах. Документ был внесен группой депутатов во главе с Анатолием Аксаковым еще в 2017 году, и сейчас новацию сочли нецелесообразной, «учитывая срок работы над законопроектом и отсутствие согласованной позиции по основным положениям».

Член экспертного совета Банка России по защите прав розничных инвесторов Ян Арт выразил уверенность, что при том уровне волатильности, который характерен для отечественного финансового рынка, от среднестатистического российского инвестора трудно ожидать долгосрочных планов, рассчитанных на десять лет. Отсюда вопросы со стороны Госдумы и участников рынка. «Желание Минфина „припарковать“ деньги надолго вполне понятно и преступлением не является. Но, исходя из интересов государственного ресурса, нельзя делать непривлекательными инструменты»,— полагает господин Арт.

Кроме того, Ян Арт разделяет позицию по данному вопросу президента НАУФОР Алексея Тимофеева, который считает, что самым простым решением, которое позволит сделать новый инструмент востребованным и откроет реальные возможности перейти к заявленному максимальному сроку, будет «начать с гораздо меньшего». Под этим господин Тимофеев подразумевает сроки — три или пять лет, которые позволят людям адаптироваться. Он напомнил, что реакция на внедрение ИИС-1 и ИИС-2 со стороны инвесторов была далеко не мгновенной и когда новые возможности открылись, воспользовались ими отнюдь не все и не сразу. Также было высказано мнение, что без дополнительных оговорок и без более плавного внедрения индустрия этот счет своим инвесторам предложить не сможет. «Поэтому для нас в сегодняшнем виде ИИС-3 является не заменой ИИС-1 и ИИС-2 , а отменой налоговых льгот, налоговых стимулов на фондовом рынке»,— заключил президент НАУФОР.

Анатолий Аксаков полагает, что переходный период уже предусмотрен, и он начинается с пяти лет. По мнению спикера, обсуждение будет продолжено и «могут быть найдены другие варианты», сам же председатель Комитета предлагает начать с трех лет. «Надо приучить наших граждан к новой ситуации для того, чтобы они привыкли к ней, поняли, что это действительно интересно»,— подчеркнул он. Аксаков выразил уверенность, что в этот процесс более активно могли бы включиться многие.

Кроме того, Ян Арт также обратил внимание на необходимость предоставления возможности реформирования нынешних уже имеющихся счетов с учетом срока, который уже прошел, что предполагает сохранение полученных льгот.

Эксперты надеются, что ИИС может оказаться не таким черно-белым, каким он сейчас видится. «Это хороший счет, ИИС-3 — это хорошая комбинация. Мы его в свое время предлагали как дополнение к семейству ИИС. Мы хотели, чтобы такой счет появился одновременно с ИИС-1 и ИИС-2. Он хороший во всем, кроме срока»,— высказался Алексей Тимофеев.

Елена Синицына