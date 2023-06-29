Статус приготовят из теста

Центробанк РФ, движимый задачей восстановить доверие к рынку капитала, намерен повысить требования к квалифицированным инвесторам. Для получения такого статуса, а значит, и доступа к большему числу финансовых инструментов, нужно будет соответствовать ряду критериев, основным из которых является наличие активов на сумму от 6 млн руб. Эксперты считают, что допуском в «квалы» может служить успешная сдача «элементарного экзамена» или прохождение теста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦБ, по словам главы Нацбанка Башкирии, намерен «существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора на основе знаний»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ ЦБ, по словам главы Нацбанка Башкирии, намерен «существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора на основе знаний»

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как поясняют в пресс-службе Национального банка Башкирии (отделение ЦБ), по видению регулятора, большая часть «неквалов» рассчитывает найти на фондовом рынке «альтернативу безрисковым сбережениям с чуть большей доходностью». Заодно ведомство советует не забывать, что, в отличие от банковских депозитов, на страховую защиту государства здесь рассчитывать не приходится.

По мнению управляющего Национальным банком Башкирии Марата Кашапова, ограничение рисков для неквалифицированных инвесторов имеет принципиальное значение, поскольку одна из ключевых задач ЦБ — это восстановление доверия к рынку капитала. «Инвесторов разделили на неквалифицированных и квалифицированных, чтобы обезопасить людей, которые только вышли на биржу, от неоправданно рисковых инвестиций и связанных с ними убытков»,— пояснил господин Кашапов. Вкладывать же деньги в активы, прибыль по которым, как считают в Нацбанке, «почти невозможно спрогнозировать, а вероятность убытков особенно велика», разрешено только «квалам».

В связи с этим понятно желание многих инвесторов немедленно повысить статус. Сделать это сейчас можно, по словам Марата Кашапова, в основном по имущественному критерию, «если сумма их (частных инвесторов) активов — деньги на счетах или портфель ценных бумаг — превышает 6 млн руб.».

Формально одним из условий, позволяющих перейти в «квал», назывался еще опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами. Но, к примеру, автору этой статьи названный критерий не помог — в брокере любезно объяснили, что недостаточно трудоустройства в такой организации, а необходима непосредственная работа с ценными бумагами.

Конечно, можно пройти тестирование, позволяющее получить, в том числе, доступ к сложным инструментам, оставаясь «неквалом». Но тестирование не равно получению квалификации, хотя маржинальная торговля стала бы доступной.

Об отношении к намерению регулятора увеличить необходимый размер активов рассказал руководитель проекта Finversia, член экспертного совета Банка России по защите прав розничных инвесторов Ян Арт. «Отладка конкретных критериев — это уже мелочи, не имеющие большого значения. Суть в том, что ЦБ в очередной раз хочет защитить от рисков население с непрофессиональным взглядом на рынки»,— считает эксперт.

Одновременно он обратил внимание на потенциально разнонаправленное движение планки, ограничивающей снизу размер активов в России, где ее намереваются поднять, и в Европе, где, напротив, ее для «квала» опускают. У нас для присвоения статуса скоро могут понадобиться все 400 тыс. евро, в Европе же хотят ограничиться 200 тыс. вместо 500 тыс. евро. «Если все это так и произойдет, то получится, что в России порог для „квала“ в два раза выше, чем в Европе. Но мы, в принципе, общество бедное. Получается, что не в два раза меньше людей будет иметь доступ к разнообразным инструментам, а в десять раз»,— сделал неутешительный вывод Ян Арт.

Господин Арт полагает, что при очевидно благих намерениях ЦБ есть серьезные опасения, что защиту пережмут настолько, что ситуация станет патовой. К счастью и в ЦБ и, тем более, в Госдуме есть понимание необходимости дальнейших дискуссий, считает господин Арт.

На взгляд эксперта, лучшим вариантом получения статуса квала мог бы стать некий экзамен. И если ЦБ не доверяет участникам рынка из-за наличия у них соблазна отнестись к экзамену формально, регулятору вполне по силам взять на себя такие функции. Дальше информацию о квалификации размещают в реестре ЦБ, и брокеру остается просто проверить ее наличие. Ян Арт оценил как неплохую саму по себе идею тестирования, отметив, однако, некоторый дискомфорт, связанный с необходимостью на каждый инструмент сдавать свой тест. «Я бы соединил эти две системы. Думаю, это был бы лучший выход, чем все остальное. Нет у тебя денег, но ты очень хочешь работать с большим набором инструментов — проходи тестирование, получай „квала“»,— подытожил господин Арт.

Сейчас для неквалифицированного инвестора остается недоступным широкий спектр российских облигаций, включая линкеры, привязанные к инфляции. Между тем эмиссия ОФЗ подразумевает, что государство специально организовало внутренний заем для собственного населения.

Второй набор инструментов, доступ к которому, по мнению эксперта, незаслуженно ограничен — это акции глобального мирового рынка, которые, по его мнению, должны быть доступны для «неквалов».

«Я считаю, что „неквалам“ нужно закрыть сложные инструменты и возможность работать с кредитным плечом — маржинальную торговлю. А акции мировых рынков закрывать, на мой взгляд, глупо. И вот почему. Среди акций, которые мы называем американскими, делая на этом слове акцент,— акции Google. Но мы пользуемся Google. Там акции Boeing, и мы летаем на боингах, акции Zoom, с помощью которого мы со всем миром общаемся. Затем нужен доступ на американский фондовый рынок, на Уолл-Стрит котируется 2/3 мировой экономики, включая крупнейшие китайские компании. Мы говорим с вами сейчас по айфону, но не можем купить акции Apple, мы пользуемся Word, но не можем купить акции Microsoft. Таких примеров не полдюжины, их пять десятков. И это выглядит смешно, вызывает когнитивный диссонанс»,— заключил эксперт.

По словам Марата Кашапова, Банк России планирует «существенно расширить возможности получения статуса квалифицированного инвестора на основе знаний». «Во-первых, учитывать в полном объеме экономическое образование, в то время как сейчас в зачет принимаются дипломы только четырех вузов. Во-вторых, предусмотреть специальный экзамен, чтобы процедура проходила не только через формальные критерии, как сейчас определено законом, но и учитывала реальные знания и опыт. Если человек, независимо от профильного образования, его сдаст, то сможет покупать любые бумаги, доступные квалифицированному инвестору. Также планируется учитывать ученую степень по экономическим специальностям. Законопроект пока разрабатывается и запланирован для внесения в Госдуму в этом году, его реализация планируется со следующего года»,— заключил управляющий.

Кстати, Банк России проанализировал жалобы квалифицированных инвесторов, и выяснилось, что значительное число тех, кто приобрел такой статус по праву владения определенной суммой активов, вообще не знали, что стали «квалами», или не понимали последствий этого. Просто такой статус им достался при подписании договора с банком на вип-обслуживание.

Инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики, автор Telegram-канала bitkogan Евгений Коган считает, что если у инвестора есть деньги, ясные цели, понимание рынка и он выдержал «элементарный экзамен», ему можно позволить риск: «В конце концов, молодой человек, которому 30 лет, который готов рискнуть, учиться и хочет вкладываться в какие-то достаточно рискованные инструменты, поскольку для него это интересно, гораздо больший „квал“, чем старушка, у которой сегодня 7 млн руб. или будет 31 млн, и она резко стала „квалом“. Но это смешно просто». «В конце концов, если у человека есть миллиард и он покажет, что он действительно есть, никто не возражает, если он, даже мало понимая, двумя миллионами рискнет. Пусть рискнет»,— сказал в эфире Finversia Евгений Коган.

Елена Синицына