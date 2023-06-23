Губернатор заявил, что жителям «нужно возвращаться» в белгородское Шебекино

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время вечернего стрима на своей странице во «Вконтакте» заявил, что жителям стоит задуматься над скорым возращением в приграничный город Шебекино, в начале июня находившийся под непрекращающимися обстрелами ВСУ. Нужно «предпринимать меры по восстановлению города», хотя «все зависит от оперативной обстановки», сказал губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он сделал заявление в ответ на вопрос подписчицы Натальи, представившейся местной жительницей. Она заявила, что, несмотря на то, что «город Шебекино закрыт до 1 августа», а «глава городского округа подтверждает, что возвращаться еще опасно», работодатели якобы «заставляют людей возвращаться в город, открывают магазины и предприятия, которые не являются жизненно необходимыми». «Насколько правомерны их действия? Кто будет нести ответственность за жизни сотрудников?»,— спросила губернатора подписчица.

«Я тоже ведь в какой-то степени предоставляю работодателя. Центральная районная больница в Шебекино одним из первых учреждений вернулось к работе. Без врачей город, даже при небольшом количестве оставшихся жителей, существовать не должен»,— ответил господин Гладков.

«Я считаю, что планово выходить [на работу.— «Ъ-Черноземье»], возвращаться в город нужно,— добавил губернатор.— Если будет опасность — будем сразу предупреждать. Конечное решение за вами. Договоренности с предпринимателями есть, никто вас обижать не будет, никто под пули и снаряды бросать не будет»

«В пределах разумности мы должны предпринимать меры по восстановлению города. Муниципальные коммунальные предприятия вот все уже на работе,— заверил господин Гладков.— Конечно, и другие работодатели, которые в основе своей сохранили людям заработную плату, будут пытаться возобновить работу. Мне кажется это естественным и правильным».

Он добавил, что «не очень» понимает, каким документом регламентировано «закрытие» Шебекино якобы до 1 августа. «Все зависит от оперативной обстановки. Спрогнозировать ее никто не может. Конечно, опасность остается. Причина простая. Противник стоит у границы, а Шебекино находится на границе. Мы живем в этой ситуации с сентября 2022 года. Иногда становится хуже, иногда немного лучше»,— резюмировал глава приграничного региона.

Сергей Калашников

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