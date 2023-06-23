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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура проверит обоснованность формирования энерготарифов в регионах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил своему ведомству проверить, не включены ли необоснованные расходы энергокомпаний в тарифы для потребителей в российских регионах.

«По субъектам Российской Федерации... Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще в целом по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф»,— сказал господин Краснов во время личного приема граждан в Оренбурге (цитата по «Интерфаксу»).

Игорь Краснов проводит сегодня, 23 июня, личный прием граждан в Оренбурге. Он также собирается встретиться с представителями местного бизнеса и сотрудниками прокуратуры Оренбургской области.

Олеся Павленко

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