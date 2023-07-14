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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 45 лет вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко

Дмитрий Григоренко

Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:

— Дорогой Дмитрий Юрьевич, примите самые теплые поздравления с юбилеем! Человека всегда красит скромность, умение выслушать и оказать поддержку в трудную минуту, в сложной ситуации. Особенно ценно, когда все эти качества есть у того, кто служит людям, своей стране. Еще одна ценная черта Вашего характера — это искренность и желание говорить правду, называть вещи своими именами, вникать в каждый вопрос. Спасибо за поддержку Подмосковья. Желаю здоровья и успехов в добрых делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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