Сегодня исполняется 45 лет вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко
Дмитрий Григоренко
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Его поздравляет губернатор Московской области Андрей Воробьев:
— Дорогой Дмитрий Юрьевич, примите самые теплые поздравления с юбилеем! Человека всегда красит скромность, умение выслушать и оказать поддержку в трудную минуту, в сложной ситуации. Особенно ценно, когда все эти качества есть у того, кто служит людям, своей стране. Еще одна ценная черта Вашего характера — это искренность и желание говорить правду, называть вещи своими именами, вникать в каждый вопрос. Спасибо за поддержку Подмосковья. Желаю здоровья и успехов в добрых делах!