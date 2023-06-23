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В Ярославской области разрешат охоту на чаек и ворон

В Ярославской области предлагается отнести к охотничьим ресурсам сизую чайку и серую ворону, разрешив на птиц любительскую и спортивную охоту. Проект закона внесен в областную думу ярославским губернатором.

Вороны

Вороны

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Вороны

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как отмечается к пояснительной записке к законопроекту, разрешение охоты на чаек и ворон связано с тем, что данные виды птиц часто являются распространителями птичьего гриппа. Спортивная и любительская охота снизит их популяцию и даст ученым биологический материал для лабораторного исследования.

Кроме того, чайки и вороны являются хищниками для других видов птиц и «наносят значительный урон поголовью водоплавающей, болотно-луговой и боровой дичи».

«Указанные виды птиц в Ярославской области являются распространенными и многочисленными. Как правило, размеры хищничества, выражающегося в поедании яиц и птенцов охотничьих птиц, пропорциональны численности ворон, чаек, обитающих на конкретном участке»,— отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

С рекомендацией по разрешению охоты на чаек и ворон выступил региональный совет по охоте и развитию охотничьего хозяйства на территории Ярославской области.

Андрей Иванов

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