«Известия»: в России могут запретить цветные пластиковые бутылки к 2024 году

До пяти видов пластиковой упаковки, в том числе цветные пластиковые бутылки, могут запретить в России к 2024 году, до 20 — к 2030 году. Это будет сделано в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на презентацию Российского экологического оператора (РЭО).

На первом этапе РЭО предложил ограничить ПЭТ-бутылки нетрадиционных цветов: все, отличные от белого, прозрачного голубого, зеленого и коричневого. Под ограничения также попадет тонкая термоусадочная пленка, сумка-сетка для овощей и фруктов, пластиковый пакет с донышком дой-пак и пластиковые капсулы для кофе.

Как пишут «Известия», Минпромторг также подготовил доклад правительству по поводу ограничений пластиковой упаковки. Ведомство предложило ограничить четыре вида упаковки: разноцветные «кислотные» ПЭТ-бутылки, тонкую термоусадочную пленку, тару с этикеткой из ПВХ и упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. Ведомство не приводит сроки введения запретов.

Как пояснили в РЭО, основной смысл проекта — отказаться от неэкологичной тары, которую сложно переработать. В Минпромторге также объяснили запрет упаковки сложностью ее переработки.

Олеся Павленко