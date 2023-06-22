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Коммерсантъ FM
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В Нижнем Новгороде в ДТП с участием трех грузовиков погибли пять человек

В Нижнем Новгороде в ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля погибли пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, авария произошла в Автозаводском районе на Южном обходе, 411-й километр трассы М7 «Волга».

Среди погибших мужчина, две женщины и два ребенка. Их личности сейчас устанавливаются.

Как писал «Ъ», ДТП произошло на Стригинском мосту. Легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами. Ранее сообщалось о двух погибших.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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