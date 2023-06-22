Gloria Jeans выплатила по 1 млн руб. сотрудникам, проработавшим больше 10 лет

Председатель совета директоров Gloria Jeans Владимир Мельников выплатил каждому из более чем 2,5 тыс. сотрудников компании 1 млн руб. после вычета налогов за 10-летний стаж работы. Общий объем выплат составил более 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мельников

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Владимир Мельников

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Господин Мельников, как сообщает Forbes, написал два письма сотрудникам. Во втором письме, датированном 21 июня, он написал, что полученные деньги — это «не премия и не подарок» и речь «не идет о справедливости или мотивации». Господин Мельников назвал выплату долгом перед людьми.

«Я обещал Богу и себе сделать его, но никогда не говорил об этом обещании публично. Те, кто получил деньги, когда-то сделали "Глория Джинс" дорогой подарок. Теперь пришла моя очередь вернуть свой долг перед этими людьми»,— написал предприниматель.

«Это дорогой подарок. Вы работаете на производстве, в магазинах, в офисах — везде, где есть "Глория Джинс". И я хочу сказать искреннее спасибо каждому из вас. В ближайшие дни все, чей стаж в компании (без учета декрета) составляет 10 лет и больше, получат по 1 млн руб. после вычета налогов»,— говорится в первом письме господина Мельникова, датированном 19 июня.

Предприниматель пишет, что в Gloria Jeans более 10 лет проработали 2527 человек, это почти 17% сотрудников. Он отметил, что по 1 млн руб. люди получат независимо от того, в каких странах, юрлицах и подразделениях они работают сейчас.

Выручка АО «Корпорация "Глория Джинс"» в 2022 году выросла на 11,3%, до 57,69 млрд руб., чистая прибыль — на 49,4%, до 6,14 млрд руб. Компания управляет более чем 680 магазинами в России, Казахстане и Белоруссии.

Эрдни Кагалтынов