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Коммерсантъ FM
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Российского банкира подвел паспорт

На севере Кипра задержан обвиняемый в растрате экс-глава КБ «Советский»

На Кипре задержан бывший председатель совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин. Он был объявлен в международный розыск российскими следственными органами в рамках уголовного дела о растрате 2,7 млрд руб. из средств этой кредитной организации. Как сообщают кипрские СМИ, банкир въехал на остров по поддельному паспорту. Впрочем, в сложившейся международной ситуации его экстрадиция в РФ выглядит проблематичной.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Станислав Митрушин был задержан на севере Кипра. Об этом, в частности, сообщило одно из местных изданий. По данным кипрской полиции, банкир первый раз въехал на север острова в 2015 году, затем уехал в 2018 году и вернулся через контрольно-пропускной пункт Пергамоса в том же году по поддельному албанскому паспорту. Он купил на Кипре недвижимость и проживал здесь до самого ареста. При обыске в доме Станислава Митрушина были обнаружены два компьютера, пять мобильных телефонов и несколько USB-накопителей, а также более £150 тыс. и $120 тыс. Перед судом финансист предстанет в пятницу.

В России Станислав Митрушин является фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств обанкротившегося петербургского банка «Советский». Как полагают сотрудники следственного департамента МВД, которое занималось этим расследованием, экс-председатель совета директоров этого кредитного учреждения Станислав Митрушин и бывший управляющий партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев создали организованную группу для хищений имущества финансовой структуры. К участию в преступлении, по материалам дела, они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова (в 2019 году приговорен за хищения из «Советского» к трем годам), а также советника председателя правления банка и одновременно гендиректора ООО «Коллектор 19» (в 2017 году признано банкротом) Кирилла Ласкина.

Именно через компанию Ласкина, по версии следствия, и осуществлялось хищение активов банка путем переуступки права требования якобы невозвратных кредитов.

В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того, как Центробанк ввел в «Советском» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19». В результате ООО приобрело кредитный портфель на сумму более 2,7 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. (менее 0,1% от суммы передаваемых прав). Только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб. При этом сам Кирилл Ласкин, по данным «Ъ», после задержания утверждал, что никакой уголовной составляющей в этом деле нет, а отношения между своим ООО и «Советским» считал исключительно гражданско-правовыми. Более того, коллектор настаивал на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными».

Отметим, что в феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению временной администрации признал договор уступки прав требований по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами недействительным.

В 2019 году Выборгский райсуд Петербурга отправил за решетку на два с половиной года по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова.

Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, Антонов дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава Митрушина.

Станислав Митрушин был заочно арестован Тверским судом столицы в 2018 году и объявлен в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений с севера Кипра о задержании банкира. Впрочем, в сложившейся после начала СВО международной ситуации его экстрадиция в Россию выглядит проблематичной.

Александр Александров, Олег Рубникович

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