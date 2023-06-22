«Авито Недвижимость»: за год цены на земельные участки в РФ выросли на 10%

Средняя стоимость земельного участка в России в первой половине июня составляет 600 тыс. руб., что на 10% больше, чем в первой половине июня 2022 года, следует из отчета «Авито Недвижимости». Стоимость сотки за отчетный период также выросла на 10%, до 55 тыс. руб., подсчитали аналитики компании.

«Участки промышленного назначения по сравнению с первой половиной июня 2022 года подорожали на 15% до 7 млн руб., сельхозназначения — на 13% до 450 тыс. руб., в статусе ИЖС — на 8% до 650 тыс. руб. За месяц стоимость всех типов участков не изменилась, кроме земли промназначения — здесь к первой половине мая +4% по цене за объект и +5% — за сотку»,— говорится в отчете.

Отмечается, что за год в 22 из 33 попавших в исследование регионов выросли цены на загородные участки. Лидерами по росту цен стали Дагестан (+47%, до 1,1 млн руб.), Ростовская область (+30%, 1,5 млн руб.), Татарстан (+23%, 800 тыс. руб.), Омская область (+20%, 300 тыс. руб.) и Ставропольский край (+20%, 900 тыс. руб.).

Самые дорогие земельные участки среди исследуемых регионов — в Краснодарском крае (1,75 млн руб.), Курской и Ростовской областях (по 1,5 млн руб.). Доступнее всего участки в Омской и Смоленской областях, а также в Пермском крае (по 300 тыс. руб.).

Наибольшую среднюю стоимость сотки в первой половине июня текущего года «Авито Недвижимость» зафиксировала в Краснодарском крае (194 тыс. руб.), Ростовской области (188 тыс. руб.), Дагестане (184 тыс. руб.), Крыму (167 тыс. руб.) и Московской области (106 тыс. руб.). Самая низкая цена за сотку — в Кировской (15 тыс. руб.) и Смоленской областях (20 тыс. руб.), а также в Пермском крае (23 тыс. руб.).

Спрос на покупку земли у россиян за год на платформе «Авито Недвижимость» вырос на 12%, больше всего он повысился в Брянской (+35%), Нижегородской (+31%) и Ростовской областях (+30%). Предложение увеличилось в 17 из 33 регионов. Наибольший рост числа загородных участков наблюдается в Дагестане (+14%), Курской (+8%) и Волгоградской областях (+7%). Сильнее всего их количество сократилось в Омской (-8%), Кировской (-6%) и Челябинской (-5%) областях.

Эрдни Кагалтынов