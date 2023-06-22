Ozon стал самой популярной франшизой в России по версии Forbes

Маркетплейс Ozon является самой популярной франшизой в РФ, сообщает журнал Forbes, который представил рейтинг «30 самых выгодных франшиз» с мая 2022 по май 2023 года. За отчетный период Ozon увеличил количество партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на 11 601.

Рейтинг Forbes разделен на три категории по объему инвестиций, необходимых для открытия франчайзинговой точки. Журнал выставлял франшизам итоговый балл на основе пяти критериев: средней годовой выручки одной точки, коэффициента окупаемости инвестиций (ROI), срока окупаемости, рентабельности и количественного прироста партнерской сети за отчетный период — учитывалась разница открытых и закрытых точек.

В категории от 5 млн руб. самой выгодной франшизой признан ритейлер Fix Price. На открытие точки, по подсчетам Forbes, нужно потратить около 5,8 млн руб. Итоговый балл компании — 66,7. В тройку лидеров в этой категории также вошла сеть киберспортивных клубов Colizeum (итоговый балл — 59,5) и сеть магазинов с товарами для дома «Магазин постоянных распродаж» (53,6).

Самой выгодной франшизой в категории от 1 млн до 5 млн руб. стала школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 с итоговым баллом 58,4. Для открытия школы нужно, по подсчетам журнала, потратить 2,3 млн руб. На втором месте — сеть центров языкового развития для детей «Полиглотики» (52,1), на третьем — медицинская компания, предоставляющая услуги лабораторной диагностики «ЛабКвест» (51,3).

Среди компаний, в которых для открытия франчайзинговой точки нужно потратить менее 1 млн руб., самой выгодной признан образовательный проект в сфере IT для детей KIBERone с итоговым баллом 65,1. В тройку лидеров также вошел Ozon (46,4) и ритейлер «Фасоль» (43,1).

В 2022 году Forbes также назвал Ozon самой популярной франшизой в России среди предпринимателей. В том году компания тоже вошла в рейтинг «30 самых выгодных франшиз» и заняла в нем 23-е место. Общий рейтинг тогда, как и в текущем году, возглавил ритейлер FixPrice.

Эрдни Кагалтынов