В результате взрыва в ресторане на севере Китая погиб 31 человек

В результате взрыва в ресторане Fuyang Barbecue, расположенном в городе Иньчуань (административный центр Нинся-Хуэйского автономного района на севере Китая), погиб 31 человек, семь получили ранения. Как сообщает агентство «Синьхуа», причиной взрыва стала утечка газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Handout via REUTERS , Reuters Фото: Handout via REUTERS , Reuters

По данным агентства, взрыв в популярном среди местного населения ресторане произошел 21 июня в 20:40 по пекинскому времени (15:40 мск). 22 июня в Китае отмечают Праздник драконьих лодок (Дуаньу), поэтому на центральной улице города собралось больше людей, чем обычно. Все пострадавшие в результате взрыва доставлены в ближайшую больницу, один из них в крайне тяжелом состоянии.

Согласно предварительному заключению пожарной службы, примерно за час до взрыва сотрудник ресторана почувствовал запах газа. Затем он обнаружил, что клапан на газовом баллоне сломался, и пытался его заменить. Однако из-за утечки произошел взрыв.

По данным МЧС, для тушения пожара на место происшествия было направлено более 100 человек личного состава и 20 единиц техники. Спасательная операция продолжалась до 4:00 22 июня. В рамках расследования местная полиция задержала девять сотрудников ресторана, в том числе его владельца.

Милена Костерева