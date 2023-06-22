Более 30 человек погибли из-за взрыва газового баллона на северо-западе Китая

В городском округе Иньчуань на северо-западе Китая одном из ресторанов произошел взрыв баллона со сжиженным газом. В результате погибли более 30 человек. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел вчера, 21 июня, в 20:40 по местному времени (15:40 мск). В результате взрыва погиб 31 человек. Еще семь человек были госпитализированы, один из них — в критическом состоянии. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из баллона.

Как пишет Центральное телевидение Китая, на фоне произошедшего председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ужесточить контроль за безопасностью на ключевых объектах.

Олеся Павленко