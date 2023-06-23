«Цель требует средства»

За последний год российская промышленность во многом смогла адаптироваться к новой рыночной ситуации благодаря своевременным мерам поддержки со стороны государства и банковского сектора. Но впереди еще долгий путь к достижению технологического суверенитета, который потребует как реализации новых инструментов финансирования, так и применения уже накопленного опыта. Поэтому особенно важным становится участие в мерах господдержки промышленных предприятий таких проверенных игроков, как Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех», которому в этом году исполняется 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка

Фото: Илья Выдревич / ТАСС Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка

Фото: Илья Выдревич / ТАСС

В начале июня Новикомбанк первым из российских финансовых организаций заключил сделку с Фондом развития промышленности (ФРП) по покупке части кредитного портфеля на 1,3 млрд руб. Всего фонд рассчитывает высвободить в текущем году около 20 млрд руб., передав часть своих активов новым собственникам. Полученные от продаж средства ФРП намерен направить на финансирование еще более приоритетных проектов промышленных предприятий.

В купленный Новикомбанком портфель вошли семь проектов с высокой стадией реализации и запущенным производством, профинансированных фондом. Участники сделки подчеркивают, что компании, вошедшие в переданный новому собственнику пул заемщиков, сохранят основные льготные условия, изначально предоставленные ФРП, то есть ставку, срок, а также выплату процентов один раз в квартал. В свою очередь, Новикомбанк в рамках сделки получит компенсацию недополученных доходов исходя из ключевой ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта минус ставка по займам ФРП, которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк. То есть речь идет об условиях в 6,5% или 8,5% годовых.

Новикомбанк является давним официальным партнером ФРП в рамках реализации программ льготных займов (на данный момент действует 11 таких механизмов). В частности, он предоставляет банковские гарантии в обеспечение таких займов. Одним из примеров сотрудничества в области развития авиационной промышленности могут служить проекты дочернего предприятия ПАО ОАК — ПАО Ил. Предприятием запланирована реализация крупных инвестпроектов на 11 млрд руб. для производства пилонов и мотогондол для самолетов МС-21 и SSJ. ФРП выделил льготные займы на эти цели, а Новикомбанк предоставил банковские гарантии.

С учетом тесного взаимодействия передача фондом в рамках недавней сделки пакета кредитов Новикомбанку стала закономерной. В течение многих лет работы организация как дочерний банк Корпорации «Ростех» специализировалась на корпоративном кредитовании предприятий реального сектора экономики. Это позволило банку наработать специальные компетенции, которые помогают правильно оценивать скрытые риски. При финансовой поддержке банка реализуется ряд значимых промышленных проектов федерального масштаба по созданию продукции стратегически важных отраслей: автомобиле-, судо- и авиастроение, РЭК, медицинское приборостроение. При этом Новикомбанк финансирует не только головных исполнителей, но и всю цепочку его кооперации при создании продукции.

Своевременная помощь

Поддержка промышленности стала как никогда актуальна в 2022 году, когда против большинства крупных национальных компаний были введены санкции со стороны Запада. И теперь к имеющейся у финансовых институтов экспертизе приходится добавлять новый опыт работы в условии серьезных ограничений, когда оказалась недоступна бОльшая часть международного рынка заемного капитала. В то же время потребности в финансировании у российских предприятий существенно выросли, учитывая необходимость оперативного импортозамещения практически во всех отраслях национальной экономики.

В критической для отрасли ситуации правительство в 2022 году перезапустило широкий набор инструментов, которые помогли не допустить значительного падения производства, выстроить новые логистические цепочки и снизить зависимость от импорта оборудования, комплектующих, программного обеспечения. Помимо этого были выбраны принципиально новые подходы к созданию приоритетной высокотехнологичной продукции, которые легли в основу проекта концепции развития сектора на следующие восемь лет. В подготовке документов помимо региональных властей, бизнеса и экспертного сообщества участвовал также банковский сектор.

С проектом концепции технологического развития до 2030 года синхронизирован и другой инструмент — таксономия приоритетных проектов, который определил перечень видов производств и услуг для достижения Россией технологического суверенитета в производственной сфере. Создание новых мощностей, а также развитие инфраструктуры для экспорта по альтернативным направлениям предполагаются по таким видам товаров, как беспилотный транспорт, накопители энергии, а также инновационные материалы. В подобные проекты в целом может быть инвестировано до 10 трлн руб. льготных кредитов.

В реализации этого направления активно участвует Новикомбанк, который первым из российских кредитных организаций направил свои предложения по критериям таксономии проектов для комплексного финансирования импортозамещения в промышленности. В банке поясняют, что без определения этих приоритетов и введения специальных риск-весов сложно предоставить оптимальные условия финансирования. Причем ключевой задачей здесь является не просто быстрая временная замена иностранных товаров, а запуск собственного производства востребованной конкурентоспособной продукции.

С учетом этого Новикомбанк одним из первых также включился в механизм стимулирования инвестиций кластерной инвестиционной платформы (КИП, постановление правительства №295), сформировав пул стратегических проектов импортозамещения в области автомобилестроения, транспортного и нефтегазового машиностроения на 33,7 млрд руб. В отличие от других механизмов, тут заемщик самостоятельно подает документы на поддержку своего проекта в федеральный Фонд развития промышленности. А от банка требуется предварительное одобрение проекта и предоставление индикатива.

Также банк участвует в механизме льготного оборотного кредитования Минпромторга и Минцифры, который предполагает в том числе ускорение цифровой трансформации отраслей экономики и внедрение российских решений. Портфель по таким проектам составил почти 38 млрд руб. (экономия — порядка 3,5 млрд руб.).

Анализируя все возможные меры господдержки, эксперты финансовой организации стараются максимально интегрировать их в структуру сделки. «Проводим экспертизу применимости к проекту не только механизмов льготного кредитования, где банки являются непосредственными участниками, но и всех возможных иных видов господдержки, например прямых субсидий организациям. Ведь это реальная возможность снижения рисков и повышения эффективности проекта, что выгодно всем участникам процесса»,— говорят в Новикомбанке.

Собственная инициатива

При этом оказывать поддержку промышленным предприятиям Новикомбанк готов до утверждения правительством всех параметров таксономии и других механизмов. В частности, банк разработал собственную программу, в рамках которой новые проекты, ведущие к структурной трансформации экономики, могут получить финансирование на максимально преференциальных условиях. Свои возможности по их кредитованию банк оценивает в 100 млрд руб.

В 2022 году Новикомбанк в рамках собственных программ поддержки промышленности профинансировал проекты более чем на 80 млрд руб., получив 6,5 млрд руб. экономического эффекта. Речь идет в том числе о льготном кредитовании в авиастроении: на поставки продукции для запуска производства отечественных самолетов было направлено 22,7 млрд руб., а также на поддержку кооперации поставщиков автокомпонентов. Отличительной особенностью этих программ является уникальная для банковского рынка опция льготного финансирования НИОКР, который традиционно считается одним из самых рискованных и затратных этапов разработки новой продукции.

В целом в рамках значимых отраслевых мероприятий в 2022 году Новикомбанк заключил соглашения на сумму порядка 250 млрд руб. Как сообщала «Ъ» председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, в прошлом году банк на время резкого повышения ключевой ставки до 20% с согласия акционера заморозил для промышленных предприятий базовую ставку на уровне 9,5% годовых. За три месяца, пока значение ключевой ставки не снизилось, банк недополучил порядка 3 млрд руб., но зато поддержал промышленность. «Как оказалось, Новикомбанк стал единственным, кто пошел на такие беспрецедентные меры поддержки. Помимо крупных предприятий мы зафиксировали ставку и компаниям малого и среднего бизнеса. Для многих из них это стало критически важной поддержкой, которая позволила в буквальном смысле сохранить бизнес»,— поясняла госпожа Георгиева.

Помимо уже действующих механизмов Новикомбанк продолжает разрабатывать новые инструменты для поддержки промышленности. Одним из них станет льготная программа кредитования «зеленых» поставщиков в рамках закона о госзакупках (44-ФЗ). В банке поясняют, что потенциал отечественного экспорта зависит от того, насколько российские предприятия быстро встроятся в международную калькуляцию и рейтинги. Пока же, несмотря на то что закон предусматривает стимулирование этих закупок, есть трудности с оценкой поставщиков, а также нет требований к нормативной доле использования вторичного сырья для производства товаров. «В отсутствие федеральных стандартов поможет наша программа, для банка эти критерии понятны. Победитель закупки по 44-ФЗ с такими критериями будут пользоваться преференциальными режимами нашего финансирования производства такой продукции»,— отмечают в Новикомбанке.

Помимо этого прорабатываются контуры еще одной программы — социальных инвестиций в новые регионы, а также собственная льготная ипотечная программа для высококвалифицированных инженеров организаций ОПК. В банке уверены, что именно такая комплексная и всесторонняя поддержка российской промышленности и населения поможет достигнуть экономических задач, поставленных на ближайшие годы государством.

Ирина Салова