Дорога перемен

На финансовом рынке впервые за последние десять лет отмечено снижение доли топ-10 банков страны. Как следствие, оживление кредитования МСБ на фоне изменений в реальном секторе экономики приведет к росту доли МСБ-ориентированной бизнес-модели на банковском рынке с 11% до 20%. Вместе с этим возросшая конкуренция за клиентов усилит дальнейшее сближение подходов и лучших практик федеральных и региональных банков.

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В 2022 году под влиянием череды внешних и внутренних шоков структура российского банковского сектора, складывающаяся годами, начала быстро меняться. Лидеры рынка попали в санкционные списки иностранных государств, в результате чего оказались отрезаны от привычного спектра проводимых операций, что повлекло за собой миграцию клиентов в менее крупные федеральные, региональные и расчетные кредитные организации.

Результатом перетока клиентов из крупнейших банков, а также общего снижения инвестиционной активности крупного бизнеса, который традиционного обсуживали лидеры рынка, стало снижение доли топ-10 кредитных организаций в банковском секторе впервые за десять лет.

При этом банки, занимающие с 16-го по 100-е места по активам, смогли увеличить свой финансовый результат по сравнению с прошлыми периодами, что оказало поддержку прибыли всего сектора, в то время как топ-10 банков продемонстрировали совокупный убыток вследствие создания резервов, сжатия чистой процентной маржи и получения крупных разовых убытков по сделкам с иностранной валютой.

Трансформационные процессы, начавшиеся в прошлом году, будут продолжаться и в 2023-м. Усиливающееся санкционное давление, затрагивающее как финансовый, так и реальный секторы экономики, приводит к формированию альтернативных путей расчетов, роста объемов сделок с дружественными странами и переориентации на «мягкие» валюты.

Вместе с этим на фоне относительно высокой стоимости заимствований и нестабильной геополитики инвестиционная активность бизнеса остается достаточно сдержанной, что несколько ограничивает банки в наращивании кредитования.

Категория наиболее платежеспособных клиентов стала переходить к сберегательной модели, ограничивая крупные траты из-за ожиданий потенциальных финансовых сложностей в будущем.

Кроме того, определенное число квалифицированных граждан временно покинули территорию РФ, что оказало давление на бизнес с точки зрения оттока трудовых ресурсов, а также уменьшило базу качественных клиентов для кредитных организаций.

Тем не менее происходящая перестройка сектора, с одной стороны, дает возможности для развития тем, кто сможет быстрее адаптироваться под новые реалии и использовать имеющийся потенциал для укрепления бизнеса, а, с другой стороны, усилит уход с рынка слабых игроков.

По мере завершения анонсированных объединений банков, а также потенциально возможных новых слияний в целях оптимизации расходов количество банков, работающих с крупным бизнесом, будет постепенно снижаться.

Корпоративные заемщики, ориентированные на экспортно-импортные сделки, продолжат переводить свои расчеты в не попавшие под санкции кредитные организации, что ограничит возможности по наращиванию кредитования данной группы клиентов со стороны крупных банков, которые для компенсации выпадающих доходов будут вынуждены искать возможности для роста в других сегментах и нишах.

Ключевой точкой роста для рынка в 2023 году станет развитие кредитования МСБ, объем которого, по оценкам агентства, к концу года увеличится на 30%. По мере ухода крупных иностранных бизнесов, традиционно занимавших определенные ниши, стимул для развития получили локальные производства, что обуславливает постепенный рост количества субъектов данной группы клиентов и, как следствие, объемов их кредитования.

Кроме того, некоторые российские производители включают в свои экономические цепочки новые небольшие компании для формального соблюдения санкционных ограничений, что также способствует росту числа компаний МСБ.

Укреплять свои позиции в сегменте МСБ будут банки, традиционно специализирующиеся на кредитовании таких заемщиков, а также часть кредитных организаций, ранее ориентированных на работу с производственными лидерами.

По мнению «Эксперт РА», за 2022–2023 годы доля банков, ориентированных на МСБ на фоне изменений в реальном секторе экономики, вырастет с 11% до 20% в активах банковского сектора.

А доля кредитных организаций, работающих с крупным бизнесом, на банковском рынке снизится с 76% до 62%, несмотря на то что данный сегмент останется крупнейшим в российской экономике.

На фоне усиливающейся конкуренции между крупнейшими и средними региональным банками будет необходимо пересматривать устоявшиеся подходы к ведению бизнеса.

Региональные игроки станут активнее совершенствовать качество сервиса, повышая уровень диджитализации своих услуг, и делать фокус на скорости обслуживания клиентов, что потребует дополнительных издержек.

В то же время крупнейшие банки продолжат персонализировать свои подходы, уходя от обезличенного массового кредитования, что, в свою очередь, потребует переориентации текущих и найма дополнительных кадровых ресурсов.

Изменения затронут и розничное кредитование, которое традиционно выступало одним из наиболее маржинальных сегментов банковского сектора. С учетом государственного фокуса на снижение закредитованности населения и введения различных регуляторных новаций, призванных охладить как ипотечный, так и потребительский сегменты, бурного роста кредитования физлиц агентство не ожидает.

Тем не менее на фоне слабого роста доходов граждан потребность в заемных средствах сохраняется, что по мере реализации отложенного спроса простимулирует рост выдач. Так, по оценкам агентства, по итогам 2023 года портфель потребительских кредитов увеличится на 10%, а ипотечный портфель — на 16%.

Драйвером роста ипотеки в 2023 году продолжит оставаться льготная программа, продленная до середины следующего года, которая, по оценкам агентства, обеспечит около 44% выдач по итогам текущего года. Однако по мере роста стоимости кредитов на первичном рынке за счет ограничений на выдачи по заниженным ставкам и повышения требований к первоначальному платежу стимул для развития получит ипотека на вторичное жилье.

Чтобы несколько ограничить свои риски в необеспеченном кредитовании и соответствовать регуляторным требованиям, банки станут активнее предлагать кредиты «под залог автомобилей» или «под залог недвижимости».

Часть необеспеченных потребительских кредитов наиболее закредитованных граждан может мигрировать в микрофинансовые организации в качестве займов «до зарплаты».

Еще одним трендом в необеспеченной рознице станет развитие лидерами сегмента BNPL-сервисов, пока еще не очень значимых для российского рынка, в ответ на запуск этого продукта банками при маркетплейсах, которые динамично росли на протяжении прошлого года и продолжат наращивать свои позиции.

На фоне сворачивания бизнеса банками при автопроизводителях, которые традиционно занимали высокие конкурентные позиции в сегменте автокредитования, новые выдачи кредитов на покупку машин аллоцируются на универсальных кредитных организациях, имеющих соответствующие компетенции. Автокредитование начало постепенно восстанавливаться за счет повышения предложения автомобилей китайской и российской сборки. Вместе с тем влияние на рост объемов вновь выдаваемых кредитов оказывают возросшие цены на новые машины. Тем не менее темпов роста 2020 года сегмент все еще не сможет достигнуть: по оценкам «Эксперт РА», объем автокредитов вырастет всего на 13%.

Банки России (по величине портфеля кредитов субъектам МСБ, на 1 января 2023 года) Выйти из полноэкранного режима № Банк Рег. № Портфель кредитов МСБ млн руб.) Прирост (%) Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2023 г. на 01.01.2023 на 01.01.2022 1 ПАО «Сбербанк» 1481 4 303 693 2 922 039 47 — 2 АО «Альфа-банк» 1326 353 800 231 938 53 ruAA+ 3 АО «Россельхозбанк» 3349 313 330 319 083 –2 — 4 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 267 331 213 201 25 ruAA+ 5 ПАО «Ак Барс Банк» 2590 73 153 67 924 8 ruA– 6 АО «МСП Банк» 3340 53 681 63 624 –16 — 7 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 51 185 41 914 22 ruBBB+ 8 РНКБ Банк (ПАО) 1354 49 782 40 811 22 ruA+ 9 ТКБ Банк ПАО 2210 44 888 33 156 35 ruBBB– 10 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 44 629 46 601 –4 — 11 АО «СМП Банк» 3368 40 595 37 814 7 ruA 12 ПАО «Росбанк» 2272 38 426 42 443 –9 ruAAA 13 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 31 827 31 413 1 — 14 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440 25 792 24 723 4 — 15 ПАО «Банк Уралсиб» 2275 23 110 19 477 19 — 16 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 20 386 18 775 9 ruA– 17 Азиатско-Тихоокеанский банк (АО) 1810 19 294 11 175 73 ruBBB 18 АКБ «Энергобанк» (АО) 67 16 328 15 269 7 — 19 АО Банк «Национальный стандарт» 3421 13 352 15 654 –15 ruBB+ 20 ПАО «НБД-Банк» 1966 12 830 14 203 –10 ruBBB+ 21 АО «Реалист Банк» 1067 11 049 8 281 33 — 22 ПАО «Челябинвестбанк» 493 10 587 11 106 –5 ruA 23 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 9 067 8 126 12 ruBB+ 24 СДМ-Банк (ПАО) 1637 8 888 9 227 –4 ruA– 25 ПАО «Челиндбанк» 485 8 064 9 663 –17 ruA 26 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 7 899 7 329 8 ruBB 27 АО «Генбанк» 2490 7 127 5 810 23 ruBB 28 ПАО «Нико-Банк» 702 4 172 3 913 7 ruBB 29 АО «Банк СГБ» 2816 4 012 4 848 –17 ruA– 30 АО «Датабанк» 646 3 727 3 892 –4 ruBB– 31 Юг-Инвестбанк (ПАО) 2772 3 353 3 308 1 ruBB 32 АО «Первоуральскбанк» 965 3 297 2 300 43 ruBB– 33 АО КБ «Урал ФД» 249 2 791 3 437 –19 ruBBB– 34 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1049 2 494 2 423 3 ruBB 35 ПАО «Банк СИАБ» 3245 1 480 1 228 21 ruB 36 АКБ «Форштадт» (АО) 2208 1 370 1 804 –24 ruBB+ 37 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1158 1 247 1 015 23 ruBB 38 КБ РБА (ООО) 3413 953 1 155 –17 ruB– 39 ООО КБ «Синко-Банк» 2838 761 857 –11 ruB Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков.

Банки России (по объему выданных за 2022 год кредитов субъектам МСБ, на 1 января 2023 года) Выйти из полноэкранного режима № Банк Рег. № Объем кредитов, выданных МСБ (млн.руб.) Прирост (%) Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» по состоянию на 15.02.2023 г. на 01.01.2023 на 01.01.2022 1 ПАО «Сбербанк» 1481 3 374 718 2 966 000 14 — 2 АО «Альфа-банк» 1326 980 740 1 073 654 –9 ruAA+ 3 АО «Россельхозбанк» 3349 295 304 273 625 8 — 4 ПАО «Промсвязьбанк» 3251 292 899 248 338 18 ruAA+ 5 ПАО «Росбанк» 2272 112 101 128 838 –13 ruAAA 6 ПАО «Ак Барс» Банк 2590 86 823 70 488 23 ruA– 7 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 74 245 86 609 –14 — 8 РНКБ Банк (ПАО) 1354 67 888 52 340 30 ruA+ 9 ТКБ Банк ПАО 2210 64 084 38 577 66 ruBBB– 10 ПАО «Банк Уралсиб» 2275 51 727 51 748 0 — 11 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 42 668 43 557 –2 — 12 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 39 700 24 875 60 ruBBB+ 13 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 38 864 34 753 12 ruA– 14 ПАО «Челиндбанк» 485 33 348 34 686 –4 ruA 15 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 2440 31 945 41 736 –23 — 16 ПАО «НБД-Банк» 1966 30 965 36 775 –16 ruBBB+ 17 АО «МСП Банк» 3340 30 901 62 977 –51 — 18 АО «СМП Банк» 3368 30 235 27 486 10 ruA 19 Азиатско-Тихоокеанский банк (АО) 1810 25 910 11 964 117 ruBBB 20 АО «Генбанк» 2490 22 732 19 010 20 ruBB 21 ПАО «Челябинвестбанк» 493 21 944 25 032 –12 ruA 22 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 18 456 17 492 6 ruBB 23 СДМ-Банк (ПАО) 1637 17 554 19 899 –12 ruA– 24 АО «Банк СГБ» 2816 12 096 7 566 60 ruA– 25 АКБ «Энергобанк» (АО) 67 11 633 11 957 –3 — 26 АО Банк «Национальный стандарт» 3421 10 486 10 511 0 ruBB+ 27 АО «Пераоуральскбанк» 965 9 080 2 848 219 ruBB– 28 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 8 015 5 888 36 ruBB+ 29 АО «Реалист Банк» 1067 6 436 8 455 –24 — 30 АО «Датабанк» 646 6 100 5 731 6 ruBB– 31 ПАО «Нико-Банк» 702 4 521 5 857 –23 ruBB 32 Юг-Инвестбанк (ПАО) 2772 4 019 4 194 –4 ruBB 33 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1049 3 303 5 459 –39 ruBB 34 АКБ «Форштадт» (АО) 2208 2 921 2 714 8 ruBB+ 35 АО «Кузнецкбизнесбанк» 1158 2 085 1 605 30 ruBB 36 АО КБ «Урал ФД» 249 2 046 4 037 –49 ruBBB– 37 ООО КБ «Синко-Банк» 2838 1 943 2 361 –18 ruB 38 ПАО «Банк СИАБ» 3245 1 486 1 390 7 ruB 39 КБ РБА (ООО) 3413 923 644 43 ruB– Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков.

Банки России (по величине ипотечного портфеля, на 1 января 2023 года) Выйти из полноэкранного режима № Банк Рег. № Рейтинг агентства «Эксперт РА» на 01.04.2023 г. Объем портфеля (млн руб.) Прирост (%) 2022 г. 2021 г. 01.01.2023 01.01.2022 1 1 ПАО Сбербанк 1481 — 7 496 387 6 363 933 17,8 2 2 АО «Альфа-банк» 1326 ruAA+ 544 309 419 336 29,8 3 3 АО «Россельхозбанк» 3349 — 381 731 399 589 –4,5 4 4 ПАО «Росбанк» 2272 ruAAA 336 218 301 137 11,6 5 5 Банк ДОМ.РФ 2312 ruAA 305 474 219 580 39,1 6 6 ПАО «Совкомбанк» 963 ruAA 162 522 125 218 29,8 7 7 ПАО «Банк Уралсиб» 30 — 110 798 108 370 2,2 8 8 РНКБ Банк (ПАО) 1354 ruA+ 64 608 51 635 25,1 9 9 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 — 48 935 46 028 6,3 10 10 АО АБ «Россия» 328 ruAA 33 832 29 987 12,8 11 11 ПАО «Банк Зенит» 3255 ruA– 31 882 27 753 14,9 12 13 ООО «АТБ Банк» 1810 ruBB 24 030 21 887 9,8 13 12 АО «МИнБанк» 912 — 23 823 22 893 4,1 14 15 ПАО КБ УБРиР 429 — 22 426 12 223 83,5 15 14 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 — 21 596 16 376 31,9 16 17 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 ruBBB+ 14 289 8 952 59,6 17 16 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 ruA– 14 252 11 559 23,3 18 18 Банк КУБ (АО) 2584 — 8 503 8 006 6,2 19 20 ПАО «Челиндбанк» 485 ruA 6 617 6 589 0,4 20 22 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 ruBB+ 5 022 4 424 13,5 21 19 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 3365 ruB+ 4 913 7 309 –32,8 22 21 АО КБ «Урал ФД» 249 ruBBB- 4 816 4 911 –1,9 23 23 ПАО «Челябинвестбанк» 493 ruA 3 954 3 852 2,6 24 24 АО «Банк Оренбург» 3269 ruBB+ 2 555 2 522 1,3 25 25 АКБ «Энергобанк» (АО) 67 — 2 219 1 834 21,0 26 26 СДМ-Банк (ПАО) 1637 ruA- 1 635 1 801 –9,2 27 27 АКБ «Форштадт» (АО) 2208 ruBB+ 1 018 1 145 –11,1 28 28 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1049 ruBB 573 579 –1,0 29 29 АО Банк «Национальный стандарт» 3421 ruBB+ 197 212 –7,2 30 30 Юг-Инвестбанк (ПАО) 2772 ruBB 141 150 –6,3 31 31 Банк ПТБ (ООО) 2638 — 36 27 32,8 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков.

Банки России (по объему ипотечного кредитования, на 1 января 2023 года) Выйти из полноэкранного режима № Банк Рег. № Рейтинг агентства «Эксперт РА» на 01.04.2023 г. Ипотечные кредиты (млн руб.) Прирост (%) 2022 г. 2021 г. 01.01.2023 01.01.2022 1 1 ПАО Сбербанк 1481 — 2 573 890 2 903 311 –11,3 2 2 АО «Альфа-банк» 1326 ruAA+ 206 005 269 733 –23,6 3 3 АО «Банк ДОМ.РФ» 2312 ruAA 178 383 132 065 35,1 4 5 ПАО «Росбанк» 2272 ruAAA 92 116 114 300 –19,4 5 4 АО «Россельхозбанк» 3349 — 80 316 129 443 –38,0 6 6 ПАО «Совкомбанк» 963 ruAA 79 816 87 040 –8,3 7 8 РНКБ Банк (ПАО) 1354 ruA+ 22 348 32 415 –31,1 8 7 ПАО «Банк Уралсиб» 30 — 21 010 44 665 –53,0 9 15 ПАО КБ УБРиР 429 — 12 823 6 852 87,1 10 9 ПАО КБ «Центр-инвест» 2225 — 12 085 15 469 –21,9 11 10 АО АБ «Россия» 328 ruAA 10 380 13 751 –24,5 12 13 ПАО «Банк Зенит» 3255 ruA– 9 253 7 276 27,2 13 17 ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 2733 ruBBB+ 8 895 6 339 40,3 14 14 КБ «Кубань Кредит» ООО 2518 — 8 757 7 078 23,7 15 16 Банк «Левобережный» (ПАО) 1343 ruA– 5 732 6 387 –10,3 16 12 АО «МИнБанк» 912 — 5 276 10 984 –52,0 17 11 ООО «АТБ Банк» 1810 ruBB 5 007 11 809 –57,6 18 18 Банк КУБ (АО) 2584 — 2 341 3 069 –23,7 19 19 ПАО «Челиндбанк» 485 ruA 1 792 2 423 –26,0 20 20 ПАО «Челябинвестбанк» 493 ruA 1 293 1 969 –34,3 21 22 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 2602 ruBB+ 1 255 1 546 –18,8 22 21 АО КБ «Урал ФД» 249 ruBBB– 932 1 715 –45,7 23 23 СДМ-Банк (ПАО) 1637 ruA– 847 990 –14,4 24 24 АКБ «Энергобанк» (АО) 67 — 803 880 –8,8 25 25 АО «Банк Оренбург» 3269 ruBB+ 651 775 –16,0 26 27 ООО «Хакасский муниципальный банк» 1049 ruBB 143 162 –11,5 27 26 АКБ «Форштадт» (АО) 2208 ruBB+ 125 304 –58,8 28 30 АО Банк «Национальный стандарт» 3421 ruBB+ 41 38 7,7 29 28 Юг-Инвестбанк (ПАО) 2772 ruBB 17 132 –87,1 30 31 Банк ПТБ (ООО) 2638 — 17 19 –10,2 31 29 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 3365 ruB+ 2 89 –97,8 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков.

Ксения Якушкина, «Эксперт РА»