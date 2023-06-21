Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты приняли решения об объявлении выборов в думы Чайковского, Краснокамского, Кизела, Оханска и Горназаводска

Депутаты дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов приняли решения об объявлении кампаний по выборам депутатов представительных органов. Об этом сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Избирательные кампании начнутся после официального опубликования решений дум городских округов.

Выборы запланированы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее краевая избирательная комиссии приняла решение согласно которому голосование будет проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Кроме того, на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...