Депутаты приняли решения об объявлении выборов в думы Чайковского, Краснокамского, Кизела, Оханска и Горназаводска

Депутаты дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов приняли решения об объявлении кампаний по выборам депутатов представительных органов. Об этом сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах». Избирательные кампании начнутся после официального опубликования решений дум городских округов.

Выборы запланированы в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Ранее краевая избирательная комиссии приняла решение согласно которому голосование будет проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Кроме того, на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.