«Медведей» посадили на скамью подсудимых

Военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении участников украинской диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS». Девятерых фигурантов обвиняют в прохождении обучения терроризму, участии в незаконном вооруженном формировании и действиях, направленных на насильственный захват власти. При этом на первом открытом заседании присутствовали только трое подсудимых — остальные, по данным источника «Ъ», были переданы украинским властям при обмене военнопленными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Николай Принц, Андрей Федорчук и Святослав Шевченко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Слева направо: Николай Принц, Андрей Федорчук и Святослав Шевченко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону) начался процесс по делу участников украинской националистической диверсионно-штурмовой группы «Медведи SS», плененных в ходе специальной военной операции. Руководителя группы Александра Кравцова и восьмерых бойцов обвиняют в действиях, направленных на насильственный захват власти, участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 278; ч. 2 ст. 208; ст. 205.3 УК РФ).

В зал суда были доставлены только трое обвиняемых — Святослав Шевченко, Андрей Федочук и Николай Принц. Отсутствие остальных на заседании не обсуждалось. По данным источника «Ъ», знакомого с ситуацией, они были переданы украинским властям при обмене военнопленными.

По версии следствия, диверсионно-штурмовая группа «Медведи SS» была создана в 2017 году Александром Кравцовым на территории ДНР. Святослав Шевченко и Андрей Федочук вступили в нее в 2018 году, Николай Принц — в 2019-м. Присоединившись к группе, мужчины получили оружие и участвовали в военных действиях против формирований ДНР. «Медведей SS» взяли в плен в мае 2022 года в ходе специальной военной операции. Следователи ДНР возбудили против них уголовные дела. На первом заседании суд установил личности обвиняемых и продлил им арест на три месяца.

Святославу Шевченко 25 лет, он уроженец Днепропетровской области. В суде заявил, что не окончил школу и не получил профессионального образования. В материалах дела указано, что в 2016 году он прошел медицинские курсы в добровольческой организации «Госпитальеры». В «Медведях» выполнял роль парамедика и оператора БПЛА.

Андрею Федочуку 36 лет, он также родился в Днепропетровской области. Окончил те же медицинские курсы, что и Святослав Шевченко, и занимался лечением бойцов. Ранее был осужден украинским судом за убийство по неосторожности. В перерыве заседания мужчина заявил журналистам, что считает себя и других подсудимых военнопленными.

Николаю Принцу 44 года, он уроженец Закарпатской области. Когда судья спросил, владеет ли он русским языком, обвиняемый ответил, что владеет, «... но погано». При этом от услуг переводчика подсудимый отказался.

Рассмотрение дела отложено на 1 августа. Ожидается, что на заседании прокурор зачитает обвинительное заключение, а подсудимые выразят свое отношение к документу.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону