Пермяк получил одиннадцать лет колонии за попытку поджога военкомата и госизмену

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Перми Михаила Соколова. Как сообщает Properm.ru, он признан виновным в совершении госизмены, совершении террористического акта и участии в террористическом сообществе. По версии следствия, он вместе с сообщниками Алексеем Гашевым и Дмитрием Стрелковым причастен к попытке поджога военкомата Кировского района Перми в июне прошлого года. Подсудимый полностью признал свою вину и приговорен к одиннадцати годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Дело Алексея Гашева еще не рассмотрено, а их сообщник, по некоторым данным, скрылся на территории

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