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РЖД запустила двухэтажный сезонный поезд из Самары в Анапу

Компания «РЖД» запустила двухэтажный сезонный поезд № 571/572 сообщением Самара — Анапа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Пресс-служба РЖД

Фото: Пресс-служба РЖД

Отправление из Самары будет организовано по четвергам в 18:16 по местному времени. Из Анапы поезд будет ездить по субботам в 19:40. Маршрут будет проходить через Саратов, Волгоград, Краснодар и другие населенные пункты. Поезд будет курсировать до 18 сентября.

В поезде есть кондиционеры и биотуалеты. В одном из вагонов есть подъемное устройство для инвалидной коляски и купе увеличенной площади, оборудованное для проезда маломобильных пассажиров.

Татьяна Ручкина

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