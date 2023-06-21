Курс биткойна достиг шестинедельного максимума

Сегодня, 21 июня, по состоянию на 8:19 курс биткойна дорожает по отношению к доллару на 6,76%, до $28,8 тыс., что является максимальным значением с начала мая, свидетельствуют данные Coindesk.

Как сообщает Bloomberg, рост связан с тем, что запущенную несколько недель назад криптобиржу EDX Markets вчера поддержали крупные игроки финансового рынка — Citadel Securities, Fidelity Digital Assets и Charles Schwab Corp. На курс цифровой валюты также повлияло решение инвесткомпаний BlackRock Inc. и WisdomTree Inc. запустить американские биржевые фонды биткойна, уточняет агентство.

EDX Markets — криптовалютная биржа, запущенная американским инвестором-миллиардером Кеннетом Гриффином. Как отмечает The Wall Street Journal, основной аудиторией криптобиржи заявлены инвесторы, которые опасаются заходить на криптовалютный рынок через существующие площадки на фоне банкротства считавшейся второй по величине в мире криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года.

Bloomberg отмечает, что эти новости способствовали оптимизму криптоинвесторов, обеспокоенных последними событиями на рынке криптовалют. Речь, в частности, идет о решении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 5 июня подать в суд на криптобиржу Binance и ее основателя Чанпэна Чжао по обвинению в нарушении американского законодательства. Обвинение содержит 13 пунктов, среди них — работа без стандартной лицензии на осуществление биржевой деятельности, брокерских и клиринговых услуг, а также ложные утверждения о площадке Binance.US.

Кроме того, SEC подала иск к крупнейшей в США криптовалютной платформе Coinbase, которую тоже обвиняют в торговле криптовалютой без лицензии. На фоне этого курс биткойна к доллару в начале июня падал на 5%, курс токенов Binance снижался на 9,2%.

Эрдни Кагалтынов